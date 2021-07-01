10 ماكينات صرف بنك CIB سي اي بي وعناوينها في القاهرة

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ماكينات صرف بنك CIB سي اي بي يبحث عنها عدد كبير خاصًة في وقت الأجازات وبداية شهر يوليو، لسحب الراتب الشهري من ماكينات صرف بنك CIB لذا يقدم بنك سي اي بي خدمة جيدة لعملائها وهي البحث عن فروع الـ ATM في كل محافظات مصر. لذا نرصد لكم الأن أبرز 10 CIB ATM في القاهرة.

دوت الخليج

ماكينات صرف بنك CIB في القاهرة CIB ATM مدرسه القاهرة للغات

العنوان: القاهرة الجديدة، التجمع الاول، طريق القاهرة السويس، داخل مدرسة القاهرة الانجليزية

ماكينات صرف CIB في مطار القاهرة

العناوين:

طريق المطار داخل مطار القاهرة الدولى مبنى الركاب رقم 1 مصر الجديدة

وفي مبنى الركاب 2 توجد CIB ATM

وكذلك في مبنى الركاب 3 توجد ماكينة بنك CIB

داخل فندق نوفوتيل مطار القاهرة

ماكينة بنك CIB في الهرم

العنوان: 269 شارع الهرم داخل كايرو مول

بنك CIB في أمريكانا بلازا القاهرة الجديدة

العنوان: شارع التسعين بالتجمع داخل امريكانا بلازا

CIB ATM كايرو فستيفال سيتي

العنوان: كايرو فيستيفال من الطريق الدائرى بالقاهرة الجديدة

بنك CIB في نقابة المحامين

العنوان: 49 ا شارع رمسيس - القاهرة

ماكينة CIB في المعادي

العنوان: المجاورة العاشرة بمدينة المعراج المعادي - محافظة القاهرة، المعادي

CIB ATM في الزمالك

العنوان: مقر خدمة عملاء برايفت بالزمالك 9 شارع شفيق منصور، الزمالك

CIB ATM القرية الذكية

العنوان: الكيلو 28 طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى، داخل القرية الذكية

CIB في سيتي ستارز

العنوان: 2 شارع على راشد، متفرع من شارع عمر بن الخطاب، داخل هوليداى ان القاهرة - سيتى ستارز - بوابة رقم 6

بنك cib

ومن خلال هذا الموضوع رصد موقع دوت الخليج عدد 10 ماكينات صرف CIB ATM لمساعدة عملاء البنك المتواجدين في القاهرة للوصول إليها، وخلال الفترة المقبلة نستهدف باقي المحافظات للكشف عن فروع وعناوين CIB ATM لتسهيل عمليات السحب والادخار خاصة وأن المصايف بدأت والأجازات وتحتاج العائلات لسحب نقود كثيرة من بنك cib وسنرصد في كل مرة محافظة مثلا الاسكندرية والبحر الأحمر وغيرها.