التعليم العالي: توقيع اتفاقية شراكة بين جامعتي العلمين وليون 3 الفرنسية

تتويجاً للمباحثات التي قام بها د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال زيارته لفرنسا في شهر مايو الماضي، وقع د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ود.. إيرك كاربانو رئيس جامعة ليون ٣ الفرنسية أمس الأربعاء اتفاقية شراكة بين الجامعتين، والتي بموجبها يتم منح درجات وشهادات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين من خلال تقديم برامج جامعة ليون ٣ بجامعة العلمين الدولية.

وتنص الاتفاقية على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، كما يُمنح الطالب بموجب هذه الاتفاقية شهادة من جامعة ليون وأخرى من جامعة العلمين.

ومن جانبه، أكد د. عصام الكردي على أهمية هذه الاتفاقية في دعم التعاون الأكاديمي بين البلدين وتبادل الخبرات في شتى المجالات العلمية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في كافة المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية.

حضر مراسم التوقيع د. نور السبكي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية بباريس.