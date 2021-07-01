مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية تزور وكالتي الفضاء المصرية...

بناء على دعوة من الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، قامت السفير سها جندي مساعدة وزير الخارجية مديرة إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية بزيارة إلى مقر وكالة الفضاء المصرية الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث تفقدت آخر التجهيزات الجارية بمقر الوكالة، والتي تمثل نقلة نوعية لمصر في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وتطوير نظم وآليات البحث العلمى والتكنولوجيا في كافة المجالات.

كما استعرضت السفيرة سها جندي مع الدكتور محمد القوصي الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الوكالة مع الدول الأفريقية الشقيقة ومفوضية الاتحاد الأفريقي في إطار مواصلة الزخم المتحقق منذ رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩، فضلاً عن بحث سبل قيام وزارة الخارجية بدعم وتعزيز دور الوكالة على المستوى الأفريقي، سواء على الصعيد الثنائي، أو في إطار آليات الاتحاد الأفريقي.

هذا وتفقدت السفيرة سها جندي كذلك المقر الدائم لوكالة الفضاء الأفريقية الجارى إنشاؤه، والمتوقع الانتهاء منه خلال عام ٢٠٢٢، فضلاً عن استعراض جهود الانتهاء من مبنى الوكالة، وآليات دعمها، بجانب الاتفاق على الترتيبات الخاصة باستضافة وفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي لتفقد المقرين المؤقت والدائم للوكالة.