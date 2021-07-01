أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس: موعد مباراة الأهلي وبيراميدز.. الزمالك يؤدي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة.. لاعب الزمالك يحتفل بعيد ميلاده الـ36

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تشهد الساحة العالمية الرياضية العديد من الأحداث والمواجهات الكروية ، ويرصد دوت الخليج أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأربعاءموعد مباراة الأهلي وبيراميدز

موعد مباراة الأهلي

يدخل فريق النادي الأهلي مباراته اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ستاد الاهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة بيراميدز من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة اليوم.

اعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي قائمة الفريق لمباراة اليوم الخميس أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

قائمة الفريق:

وجاءت قائمة الفريق كالأتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم على رأسها مواجهات دورى أبطال آسيا، فضلا عن مباراة الأهلى ضد بيراميدز فى الدورى المصرى.

تقام مباراة جوهور دارول تاكزيم أمام فريق بوهانج ستيلرز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الثانية عشر ظهرا

تقام مباراة ناجويا جرامبوس والتي من المقرر إقامتها راتشابوري في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة جيونبك هيونداي أمام فريق موتورز تامبينس روفرز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الساعة الرابعة عصرا

تقام مباراة تشيانجراي يونايتد أمام فريق جامبا أوساكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

يدخل فريق الأهلي أمام فريق بيراميدز والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport.

الزمالك

يؤدي نادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها يوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً.

محمد عبد الشافي

يحتفل محمد عبد الشافى، نجم الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد الأول من يوليو لعام 1985، وبدأ مشواره ضمن ناشئى نادى الزمالك، قبل أن ينتقل لنادى إنبى عام 2003، ولعب معه موسمين فى فريق الشباب بالنادى البترولى، بعدها انتقل لنادى غزل المحلة عام 2005 واستمر معه حتى 2009، ليكتب شهادة تألقه فى الملاعب المصرية، ليخطف أنظار مسئولى نادى الزمالك وينتقل للأبيض موسم 2009-2010، واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدورى السعودى، حيث لعب ضمن صفوف أهلى جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد.