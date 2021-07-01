/638327/صناع-فيلم-Cruella-يستغلون-نجاحه-الساحق-لعمل-جزء-ثاني

استطاع فيلم «cruella» الذي تخوض بطولته النجمة العالمية إيما ستون، أن يحقق نجاحًا ساحقًا منذ بداية عرضه في السينمات العالمية، وأشاد به عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، فضلًا عن إيراداته القياسية التي حققها خلال شهر واحد فقط من طرحه.

دوت الخليج يكشف عن التحضيرات لجزء ثاني من cruella بطولة إيما ستون

حقق فيلم «Cruella»، إيرادات وصلت إلي 184مليون و500 ألف دولار حول العالم، انقسمت الإيرادات بين 71 مليونًا و302 آلاف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و112 مليونًا و500 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

كما حقق 21 مليونًا و300 ألف دولار فى العرض الافتتاحي، وذلك قبل وصوله إلى جميع الدول حول العالم، حيث إنه من المقرر أن يصل خلال الفترة المقبلة إلى عدد أكبر من دول العالم.

تفاصيل الجزء الثاني من cruella

وكشفت شركة ديزني عن التحضير لجزء ثان من فيلمها الجديد «Cruella» بعد أن حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا فى دور العرض السينمائى ومنصة ديزني بعد أسابيع قليلة من طرحه، وأكدت التقارير العالمية أن النجمة إيما ستون بدأت بالفعل في التحضير للجزء الثاني ومن المقرر ترشيح فنانين جدد مختلفين عن أبطال الجزء الأول، ولكن بنفس المخرج كريج جيليسبى وكاتب السيناريو تونى مكنمارا.

أحداث فيلم cruella

تدور أحداث فيلم "Cruella" في سبعينيات القرن الماضي في لندن وسط ثورة موسيقى البانك روك، حول فتاة تدعى "إستيلا" تقوم بدورها إيما ستون، وهي فتاة ذكية ومبدعة مصممة على صنع اسم لنفسها بتصميماتها، تصادق زوجًا من اللصوص الشباب الذين يقدرون شهيتها للأذى، ويتمكنون معًا من بناء حياة لأنفسهم في شوارع لندن.

في أحد الأيام، لفت ميل إستيلا للأزياء انتباه "فون هيلمان" أسطورة الموضة الأنيقة بشكل كبير والأناقة المرعبة، التي لعبت دورها "إيما ستون" الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين ("Howards End" ، "Sense & Sensibility")، لكن علاقتهما تحرّك مسارًا من الأحداث والاكتشافات التي ستجعل إستيلا تحتضن جانبها الشرير وتصبح كرويلا الصاخبة والعصرية وذات العزم على الانتقام.

الجدير بالذكر، أن فيلم "Cruella" بطولة إيما ستون، إيما طومسون، جويل فراي، بول والتر هاوزر، إميلي بيتشام، كيربي هويل بابتيست، مارك سترونج، تيبر سيفرت كليفلاند، كايفان نوفاك، جون ماكريا، جيمي ديميتريو، نيامه لينش، أندرو ليونج، إد بيرش، ديلان لوي، بول بازيلي، أبراهام بوبولا، ليو بيل، نينيت فينش، سارة كرودين، إخراج كريج جيليسبي، وتشارك في كتابته كلا من دانا فوكس وتوني مكنمارا.