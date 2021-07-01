منتخب مصر لكرة اليد يتوجة غداً إلى معسكر فى فرنسا استعداداً لأولمبياد طوكيو

/638328/منتخب-مصر-لكرة-اليد-يتوجة-غدا-إلى-معسكر-فى-فرنسا-استعدادا-لأولمبياد-طوكيو

يتوجه غدا الجمعة منتخب مصر لكرة اليد من إسبانيا إلى معسكر فى فرنسا بعد إحتلال المركز الثانى فى دورة إسبانيا الودية التى اختتمت الثلاثاء استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المنتخب فى هذه الدورة فى الفوز على كرواتيا بنتيجة 31/28 قبل الخسارة من المنتخب الإسبانى صاحب الأرض بنتيجة 29/30 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من :

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.

خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد، أمام نظيره الإسباني، خلال المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر إعداد الفراعنة، استعدادا لأوليمبياد طوكيو 2020.

وخسر منتخب الفراعنة أمام نظيرة الإسباني بنتيجة 29 مقابل 30 ، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بنتيجة 16 مقابل 13 هدف.

ويقيم منتخب مصر معسكرا في إسبانيا ضمن الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020، وخاض خلاله مباراتين وديتين، الأولي أمام كرواتيا أمس الإثنين، والثانية كانت مساء اليوم أمام المنتخب الإسباني.

نتيجة مباراة مصر وكرواتيا يد

وحقق المنتخب المصري الفوز في وديته الاولى على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة 31 - 28 هدف.

معسكر المنتخب الوطني

ويستمر معسكر منتخب مصر في إسبانيا حتى يوم 2 يوليو المقبل، ثم السفر بعد ذلك الى فرنسا لعمل معسكر آخر هناك ومواجهة المنتخب الفرنسي يوم 5 يوليو. وبعد اختتام المعسكر في فرنسا، سيتوجه المنتخب المصري إلى ألمانيا يوم 9 يوليو المقبل لخوض دورة ودية دولية أمام البرازيل يوم 10 يوليو وألمانيا يوم 11 يوليو.