ميرفت عبد العظيم تطالب بالتحقيق في التحرش بفتاة عربة النظافة بميدان المسلة بالفيوم

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عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة

وأكدت النائبة ميرفيت عبد العظيم ضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التى أثارت القلق داخل المجتمع، متابعة: "حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة خاصة أنها وقعت في أشهر ميدان للمحافظة أمام مرأى ومسمع الجميع والوضع استمر لوقت كبير جدا دون تحرك من المواطنين".

وطالبت النائبة بسرعة تنفيذ التشريع الذي أقره المجلس مؤخرًا والذي يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة وسيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة إلى جانب أهمية الدور التوعوي من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات خاصة وأن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنون.