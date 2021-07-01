/638334/تامر-عبدالقادر-30-يونيو-منعت-مخططات-الدول-الأخرى-لتدمير-مصر فيديو

قال النائب تامر عبدالقادر، إن مصر قبل 30 يونيو تختلف كثيرا عن مصر بعدها، وقبل 30 يونيو لو كنا استمرينا على هذا الوضع، كما أراد الإخوان الإرهابيين، وتنفيذهم المخطط الذي وضعته مجموعة من الدول الخارجية الطامعة في مقدرات الدولة المصرية، لو نجح هذا الوضع وتلك المخططات لتم القضاء على مصر

نقلة حضارية

وقال عبدالقادر في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، إن 30 يونيو كان لها الفضل الأكبر في إخراج مصر من الظمات إلى النور، وقد جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أهداه الله لمصر، فالله هو من حمى مصر وذكرها في القرآن، وسارت السيناريوهات على عكس رغبة الدول التي طمعت في الدولة المصرية وثرواتها، نجح الرئيس السيسي في نقل مصر بشكل حضاري وإحداث طفرة كبيرة

عنق الزجاجة

واستطرد: نجح الاصلاح الاقتصادي بالخروج بمصر من عنق الزجاجة وتحقيق توازن بين متطلبات المجتمع المصري، ونجحنا في القضاء على الإرهاب وحدنا، اليوم تركيا تتراجع بعد نجاح النهضة المصرية الكبرى والاستراتيجيات الإعلامية التي قادتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بصحفها ومواقعها، إلى جانب إعلام الدولة الرسمي.

واختتم عبدالقادر: أجبرنا أعداء مصر على التراجع للخلف والتوقف عن تشويه صورة مصر أمام العالم، ماوصلت إليه مصر بعد 30 يونيو يستحق أن نحكي عنه مجلدات وفضول طويلة في التاريخ، الرئيس السيسي بعدما ترأس الاتحاد الإفريقي استعاد مكانة مصر في القرن الإفريقي مرة أخرى، كما استعدنا الريادة في منطقة الشرق الأوسط

رئيس النواب

وكان قد ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة قدوم ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلاً إنه تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصرى ومصرية، ذكرى 30 يونيه التي استعدنا فيها مصر ممن أرادوا اختطاف هويتها، حيث خرجت الملايين تتقدمهم عظيمات مصر وشبابها وشيوخها، محطمين القيود ومتخطين السدود، يستظلون بعلم الوطن في حماية جيش الشعب وشرطته، ليضعوا نهاية لعام حالك السواد.

وأضاف رئيس مجلس النواب في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في الثلاثين من يونيو تصدت الملايين لجنوح رئيس وجماعته، أرادوا الهيمنة على مفاصل الدولة بإعلان غير دستورى، خرجت الملايين لتصحيح المسار وإسقاط الأقنعة، لتبدأ مصر صفحة جديدة يرتقى فيها شعبها أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.