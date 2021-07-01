/638336/بسبب-تغيير-العروة-زيادة-نسبية-فى-أسعار-الخضروات-اليوم

بتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة آخر أسعار الخضروات والفاكهة، فى السوق المصرى، والتى شهدت حالة من الإقبال النسبي اليوم، بسبب تباين الأسعار فى السلع الاستراتيجية.

دوت الخليج

أسعار الخضروات والفاكهة فى الأسواق

وقام محرر موقع دوت الخليج، بجولة فى السوق اليوم، حيث لوحظ أن أسعار الفلفل يتدرج ما بين 8 و12 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 6 إلى 9 جنيه، وبلغ سعر الثوم من 20 إلى 30 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات.

كما جاءت الأسعار الأخرى للخضروات، حيث تبين أن سعر كيلو الفاصوليا بين 4 و5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيه، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 5 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 5 جنيهات.

وأيضًا، تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.50 إلى 2.50 جنيه.

تباين فى الأسعار اليوم

هذا وسجل الليمون البلدي سعراً يتراوح ما بين 6 إلى 16 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه، وتراوح كيلو البطاطس من 4.50 جنيه إلى 5.50 جنيه والبصل من 1.5 إلى 3 جنيهات.

ووسجلت الكوسة من 2 إلى 5 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ2 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.5 إلى 2.7 جنيه، وتراوح كيلو البطاطس من 4.50 جنيه إلى 5.50 جنيه والبصل من 1.5 إلى 3 جنيهات.

هذا وشهدت بعض أسعار الفاكهة ارتفاعا موسميا في أسعارها بما لا يتعدى المعدلات السنوية الطبيعية الموسمية متوقعا تراجعها خلال الفترة المقبلة.