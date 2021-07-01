/638339/قتله-وحرق-جثته--حكاية-اتهام-عامل-بقتل-آخر-حرقا-والشروع-في-قتل-طفل-بباب-الشعرية

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل قتل وحرق شاب على يد عاطل في باب الشرعية

قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية إلى محكمة الجنايات، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "خليل ر" السن ۳۲ - عامل - (محبوس) لأنه في يوم ۲۰۲۱/۱/۱۹، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، محافظة القاهرة، قتل المجني عليه "أحمد ق" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلة وأعد لذلك زجاجة بها مادة معجلة على الاشتعال (البنزين)وأغلق فوتها بقطعة من القماش ومكث منتظرا استغراق المجني عليه نوما مضمرا في قلبه قتلة والتخلص منه وما أن تأكد من خلوده نوما حتى أشعل قطعة القماش أعلى فوهة الزجاجة وألقاها على المجني عليه وهو نائم قاصدا قتلة فأضرمت النيران بغطاء نومه ثم خرج مسرعا من الحانوت مغلقا بابة من الخارج حتى يصعب على المجني علية الخروج منه تاركا أياه حتى سقط أرضا محدثة به أصابته الموصوفة بقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناتين أخرتين هما أنه في ذات الزمان والمكان:

شروع في قتل

- شرع في قتل الضحيةالطفل "احمد م" عمدا مع سبق الإصرار بأن بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلة وأعد لذلك زجاجة بها مادة معجلة على الاشتعال (البنزين) وأغلق فوتها بقطعة من القماش ومكث منتظر استغراق المجني عليه نوما مضمرا في قلبه قتلة والتخلص منه وما أن تأكد من خلوده نوما حتى أشعل قطعة القماش أعلى فوهة الزجاجة وألقاها على المجني عليه وهو نائم قاصدا قتلة ثم خرج مسرعا من الحانوت مغلقا بابة من الخارج حتى يصعب على المجني علية الخروج منه مما أصاب الأخير باختناق نتيجة تواجده بذلك الحانوت إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إدراك المجني عليه بالعلاج وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم وضع النار عمدا في الحانوت المملوك للمجني علية "سید ح" بان القي الزجاجة محل الأماميين السابقين داخله بعد أن أضرم بها النيران مما نتج عنه نشوب الحريق بالحانوت ونشأ عن ذلك موت المجني عليه "أحمد ق" وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.