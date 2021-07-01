/638341/النائب-هشام-الحصرى-30-يونيو-غيرت-مسار-الوطن-وأحدثت-ثورة-يومية-في-الإنجازات

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن يوم ٣٠ يونيو، سيظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، فرغم مرور ٨ سنوات على ذلك اليوم، إلا انه لم يصبح فقط ذكرى لإستعادة الدولة المصرية من أيدى جماعة الإخوان الإرهابية التي حاولت اختطاف البلاد، بل أصبحت ذكراه في كل عام بمثابة إعلانا جديدا عن بناء الدولة المصرية الحديثة، لما تشهده البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من إنجازات غير مسبوقة، تزداد يوما بعد يوما، ليمكننا أن نقول أن هناك ثورة جديدة كل يوم في الإنجازات، بشتى القطاعات ومنها بالطبع القطاع الزراعى.

ثورة حقيقية بالقطاع الزراعي

وأضاف الحصرى في تصريح له اليوم، ماحدث في القطاع الزراعى كان بمثابة ثورة حقيقية، حيث كان يعانى العديد من المشكلات قبل ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وأصبح الآن يمثل رقما هاما في معادلة التنمية التي تشهدها البلاد، سواء على مستوى زيادة حجم الرقعة الزراعية والإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات من بعض المحاصيل، وذلك بفضل المشروعات القومية التي استهدفت حل مشكلات القطاع بشكل جذرى وليس بمسكنات، مشيدا بمشروع الدلتا الجديدة والذي يبدأ بزراعة مليون فدان ويستهدف زراعة أكثر من ذلك بالإضافة الى باقى مشروعات استصلاح الأراضى الصحراوية مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان وغيرها من المشروعات، وكذلك المشروع القومى لتبطين الترع، و مشروع حياة كريمة، فهى مشروعات غير مسبوقة في تاريخ مصر ستعيد رسم مصر من جديد بشكلها الحضارى لافرق بين ريف وحضر.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أيضا آصبح الفلاح المصرى، في محور إهتمام الدولة منذ ثورة ٣٠ يونيو، مستشهدا بالتسهيلات التي قامت بها الدولة في قانون التصالح في مخالفات البناء في جميع القرى المصرية، وإعفاء المتعثرين من الفلاحين لدى البنك الزراعى، من سداد المستحقات عليهم، وتخفيض غرامات الأرز بنسبة تصل الى ٦٠ في المائة، وهى كلها أمثلة تقدير الدولة لدور الفلاح البسيط، والعمل على مساندته ودعمه، كأحد محاور الإنتاج الرئيسية في مصر.

وأكد الحصرى، ان الدور البطولى للرئيس السيسى في تلك الثورة سيظل خالدا في أذهان المصريين، نظرا لأنه قضى نهائيا على فكرة جماعة الإخوان الإرهابية على مستوى العالم وليس مصر فقط، وأعاد بناء الدولة في ظل التحديات التي مرت بها.

ووجه الحصرى، التهنئة للرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية والشعب المصري جميعا، بمناسبة ذكرى الثورة الخالدة، التي غيرت مسار الوطن وأعادت الروح والحياه للمصريين.