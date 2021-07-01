صور- الداخلية تطلق قافلة خدمية وإنسانية بحى الأسمرات ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - ونظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت حى الأسمرات بمنطقة المقطم بالقاهرة، شملت توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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