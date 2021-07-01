جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج امتحانات نهاية العام خلال الشهر الجارى

جدة - نرمين السيد - أكد مجلس جامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه الشهرى على ضرورة التزام جميع الكليات بإعلان نتائج امتحانات نهاية العام للطلاب خلال شهر يوليو، وذلك لإتاحة الفرصة لبدء الفصول الصيفية للطلاب.





ووجه المجلس، الشكر للعمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس واللجان الطبية والفنية والإداريين وكافة العاملين فى أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، التى أوشكت على الانتهاء، على الانضباط والالتزام فى إنجاز أعمال الامتحانات على أكمل وجه.

وفى سياق متصل، وافق المجلس على إعفاء طلبة الدراسات العليا من فحص النزاهة العلمية فى حال نشر رسائلهم كأبحاث نشراً دولياً متميزاً فى إحدى الدوريات المصنفة عالمياً فى قائمة أفضل 50% فى مجال التخصص فى تصنيف ISI/JCR.

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة التدريس، 11 إلى وظيفة أستاذ، و12 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 20 مدرسا، ومنح 69 دكتوراه، و108 ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.