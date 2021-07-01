مساعد وزير الخارجية تزور وكالتى الفضاء المصرية والإفريقية بالعاصمة الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقدت جندى وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، آخر التجهيزات الجارية بمقر الوكالة، والتى تمثل نقلة نوعية لمصر فى مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتعزيز وتطوير نظم وآليات البحث العلمى والتكنولوجيا فى جميع المجالات.
كما استعرضت السفيرة سها جندى مع الدكتور محمد القوصى الأنشطة والبرامج التى تقوم بها الوكالة مع الدول الإفريقية الشقيقة ومفوضية الاتحاد الإفريقى فى إطار مواصلة الزخم المتحقق منذ رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى فى عام 2019، فضلاً عن بحث سبل قيام وزارة الخارجية بدعم وتعزيز دور الوكالة على المستوى الإفريقى سواء على الصعيد الثنائى، أو فى إطار آليات الاتحاد الإفريقى.
وتفقدت السفيرة سها جندى كذلك المقر الدائم لوكالة الفضاء الإفريقية الجارى إنشاؤه، والمتوقع الانتهاء منه خلال عام 2022، فضلاً عن استعراض جهود الانتهاء من مبنى الوكالة، وآليات دعمها، بجانب الاتفاق على الترتيبات الخاصة باستضافة وفد من مفوضية الاتحاد الإفريقى لتفقد المقرين المؤقت والدائم للوكالة.
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