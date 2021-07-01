مايا مرسي : ملف المرأة في مصر في تقدم مستمر بفضل دعم...

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماعاً افتراضياً مع السيدة سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين ومناقشة عدد من المقترحات للنهوض ودعم ملف المرأة في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة.

وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية حققت العديد من الإنجازات والنجاحات على كافة المستويات وبشهادة الجميع، مشيرة أن ملف المرأة في مصر في تقدم مستمر بفضل الدعم الذي تتلقاه من القيادة السياسية المساندة لها

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس يعمل على تمكين المرأة على كافة المستويات في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس واقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمنبثقة من رؤية مصر 2030، مشيرة الى أن ملف التمكين الاقتصادي من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس ، وأهم تحدي يواجهنا فى هذا الملف هو فتح مجالات للمرأة للمشاركة في سوق العمل، مؤكدة ضرورة اهتمام الأمم المتحدة للمرأة بدعم هذا الملف الهام خاصة في المنطقة العربية

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى نقل تجارب الدول المختلفة والخاصة بالنهوض بالمرأة حول العالم ، بهدف استخلاص التجارب الناجحة منها و التعرف على كيفية التغلب على العقبات والتحديات المختلفة والاستفادة منها في عالمنا العربي المعاصر .

من جانبها أشادت السيدة سوزان ميخائيل بسرعة الإنجازات التي تتحقق في مجال تمكين المرأة في مصر، مشيرة ان مصر خطت خطوات جاده في هذا الملف خلال السنوات الماضية، معربه عن سعادتها بما تحقق للمرأة المصرية حتى الآن.

وأكدت أنها سعيدة بالحديث مع الدكتورة مايا مرسي والاستفادة من خبرتها الطويلة في مجال المرأة ، ورحبت بالتعاون القائم بين المجلس وهيئة الامم المتحدة للمرأة ، مؤكدة حرص الهيئة على مواصله الجهد والعمل من اجل تعزيز دور المرأة في المجتمع .