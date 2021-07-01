الرئيس السيسي: التجربة الصينية قصة نجاح يسعى كثيرون للاستفادة منها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الحزب الشيوعى الصينى، إن الحزب صرح سياسي عظيم قاد الصين بنجاح، وأقام هيكل الدولة الصينية الحديثة عام 1949، ونجح الحزب في تحقيق إنجازات مهمة.
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعي كثيرون لدراستها والاستفادة منها.
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