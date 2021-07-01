انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض رنين للاجهزة الكهربائية اليوم 1,2,3 يوليو صيف 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحتوي عروض رنين للاجهزة الكهربائية والمفروشات اليوم الخميس حتي 3 يوليو 2021, على اهم مستلزمات المنزل وتجهيز العرائس، والتي تعد من أكثر السلع الأساسية طلباً لكل منزل في مصر. وعليه فيطرح “مصر فايف” مجلة عروض رنين والخصومات المقدمة على المفروشات والادوات والأجهزة الكهربائية، كما وهناك سحب على هدايا وكوبونات مميزة، في بعض الأفرع التابعة لرنين، والتي يتضمنها هذا التقرير.

عروض رنين للاجهزة الكهربائية اليوم 2021

تتضمن عروض رنين الترويجية على مختلف المنتجات الأساسية والهامة، حيث تصاحب تخفيضات تنافسية مميزة تصل إلى 50%، والتي تتمثل فيما يلي:

– طقم حلل ستانليس 10 قطع، 799جنيه، بديلاً عن 1109.

– شاشة بها ريسيفر داخلي 50 بوصة، بسعر 7699جنيه، بيدلاً عن 8415، + (هدية) ماكينة صنع القهوة.

– طقم كڤر للأنتريهات 4 قطع، بسعر 249 جنيه، بديلاً عن 415.

– موبايل سامسونج جالاكسي A02, بسعر 1699, بديلاً عن 1949.

– طقم زجاج 30 قطعة مدهب تركي، 299 جنيه، بديلاً عن 495.

وغيرها من عروض رنين للاجهزة الكهربائية المتميزة، والتي يمكنكم معرفة باقي العروض التي تتحتويها مجلة العروض والتخفيضات، فقط عليك متابعة الأتي:

قسّط مع Raneen

تقدم شركة رنين نظام تقسيط متميز لحاملي بطاقات الائتمان، حيث ويتميز بكونه مقدم بدون آي فوائد اضافية على كافة المنتجات محل العروض، وعليه قيكون على 12 شهراً عن طريق البنك التجاري الدولي cib.

– وللاستفسار ومعرفة المزيد من التفاصيل، بإمكانك الاتصال والتواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء، على الرقم- 16113.

– ويمكن كذلك الدخول على اللينك الرسمي لموقع رنين، ومعرفة مختلف العروض، وأنظمة السداد والتقسيط المتاحة، وكذلك عناوين الأفرع الرئيسية.

سحب هدايا رنين 2021

فرصة ذهبية لكافة عملاء الشركة، حيث أعلنت عن طرح هدايا فورية وكوبونات سحب للاجهزة الكهربائية، ويمكن الاستفادة منها عن طريق بعض الأفرع التابعة لـ Raneen, والتي تتمثل في الأتي:

– دولفين مول فرع 6 اكتوبر، أمام جهاز مدينة 6 اكتوبر، يبدأ السحب الخميس في تمام الثالثة عصراً.

– أسيوط، أبراج مارينا مركز الفتح بجانب صنية الواسطة>> في تمام الساعة السادسة مساء.

– الإسكندرية الكرمه شارع مصطفي كامل كمبوند الكرمه، في السابعة مساء. وتجدر الإشارة إلى أنه تسري عروض رنين للاجهزة الكهربائية الخميس 1 يوليو، وحتي 3 يوليو 2021, في مختلف الأفرع التابعة للشركة، والآن نعرض مجلة تسليم هدايا رنين، والمتمثلة في التالي: