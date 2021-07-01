/638345/اليوم-ختام-امتحانات-الدبلومات-الفنية-والنتيجة-بعد-عيد-الاضحي

يختتم طلاب الدبلومات الفنية بنظام 3 و5 سنوات في التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية، اليوم، أداء امتحاناتهم لنهاية العام الدراسي 2020/ 2021، وسط اجراءات احترازية مشددة لوقاية الطلاب والمعلمين المراقبين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

دوت الخليج

امتحانات الدبلومات الفنية ٢٠٢١

وأكد نائب الوزير لشئون التعليم الفني الدكتور محمد مجاهد، أن امتحانات الطلاب الدبلومات الفنية بأنواعها المختلفة مستمرة اليوم الخميس الموافق الأول من يوليو بشكل طبيعي. أشار نائب الوزير أن قرار الاجازة 30 يونيو لا ينطبق علي طلاب الدبلومات حيث أن قر ار رئيس الوزراء لا يسري علي طلاب الشهادات الذين يؤدون الامتحانات.

وأوضح نائب الوزير أنه تم توجيه كافة رؤساء اللجان بالتعامل الهادئ والحازم مع الطلاب أثناء خروجهم من اللجان لمنع تكرار آي أعمال شغب كما حدث للجنة المحلة أمس.

وفي نفس السياق واصلت كنترولات الدبلومات الفنية البالغ عددها 24 كنترول أعمال تقدير الدرجات في كافة المواد التي أدي بها الطلاب الامتحانات منذ انطلاقها في 19 يونيو الماضي. موعد النتيجة من ناحية أخري ، كشفت مصادر أن النتيجة النهائية للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/ 2021 ونسب النجاح ، سوف يتم اعتمدها من وزير التربية و التعليم و التعليم الفني و اعلان أسماء الاوائل في كل شعبة عقب أجازة عيد الاضحي المبارك.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وأوضحت المصادر، أن مرحلة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد مع مراجعة كراسات اجابات الطلاب سوف تنتهي في الثلث الاول من شهر يوليو طبقا للخريطة الزمنية للتصحيح ، ثم تبدأ مرحلة تسجيل النتائج و تحديد عدد الطلاب الاوائل في كل شعبة ووضع النتائج علي سيديهات وشيتات مع مراجعة كراسة الاجابات الراسبة لتأكد من أن كل طالب حصل علي حقه من الدرجات. الجدير بالذكر ، أن امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنظام 3 و 5 سنوات قد انطلقت يوم 19 يونيو من الشهر الجاري حيث يخوض ما يصل إلي 750 ألف طالب وطالبة الاختبارات في 3111 لجنة.