نانسي عجرم تحقق 1.5 مليون مشاهدة ب «جاية معاك»

/638337/نانسي-عجرم-تحقق-15-مليون-مشاهدة-ب-جاية-معاك

شهدت أغنية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي أتت بعنوان «جايةمعاك»، نجاحًا ساحقًا وذلك بعد 5 أيام فقط من طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

دوت الخليج يكشف عدد مشاهدات كليب «جاية معاك» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم

حقق كليب أغنية «جاية معاك» ما يقرب من 1.5 مليون مشاهدة، كما احتلت المركز 13 في قائمة الأكثر مشاهدة، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم.

تعد اغنية «جاية معاك» التعاون الثماني لنانسي عجرم مع الشاعر الغنائي تاج الدين بعد اغنية «حبك بيقوى» التي وصل نجاحها إلى 10 ملايين مشاهدة في شهر واحد فقط.

كلمات أغنية «جاية معاك»

وتقول كلمات أغنية جاية معاك: "طب أنا جايه معاك... طب أنا همشي وراك..أنا هصدّق وهجرّب حظّي وهعمل ضمناك..طب أنا جايه معاك أنا همشي وراك..حبيبي أصل عنيك بتقول إنّك ياما هنا وهناك..كان نفسي أقول قلبي فحبّك مش جاي..بس اعمل إيه طب همسك نفسي إزاي..سلّمت أنا قلبي خلاص يا ويلي في لقاك..كلامي كلّو عليك عيوني عاشقة عينيك..حبيبي إوعى تغيب لو يوم عني لانا قدّ الشوق..يا بو عيون جامدين أنا معاك لو فين..أنا هسلّم وهغمّض عيني وانت الي تسوق".

أخر أعمال نانسي عجرم

يذكر، أن آخر إصدارات نانسي من الألبومات الغنائية، كان من خلال ألبوم "حاسة بيك 9"، الذي تم طرحه عام 2017، وضم 14 أغنية، وحقق الألبوم نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، إضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

كما طرحت نانسي عجرم مؤخرا أغنية "مشكلتك الوحيدي" من كلمات علي المولي، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق، كما طرحت أغنية "حبك بيقوى" وهي من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، الفيديو كليب الذي صورته نانسي في إحدى الأحياء اللبنانية.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي.. "حبّك بيقوى مع الأيام حبّيت خلاص مش عايزة كلام وحياة هوانا حبّك أمانة ماقدرش أخونها ولو بكلام الحب بينّا بقالو زمان وبيقوى فينا حبيبي كمان في القلب ساكن في كل الأماكن أنا وانت لينا حبيبي مكان وحياة هوانا حبّك أمانة ماقدرش أخونها ولو بكلام".