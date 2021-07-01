/638342/مي-كساب-تكشف-سر-تسمية-ألبوم-أوكا-الجديد-بـ-محمد-صلاح

حرصت الفنانة المصرية مي كساب على تشجيع زوجها مطرب المهرجانات أوكا وتقديم الدعم المعنوي له قبل طرح ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «محمد صلاح»، كما كشفت السبب وراء إطلاق ذلك الاسم على الألبوم، موضحة الإطار الذي يدور حوله.

دوت الخليج يرصد دعم مي كساب لزوجها أوكا قبل طرح ألبومه الجديد، فضلًا عن كشفه للسر وراء إطلاق اسم محمد صلاح على الألبوم.

مي كساب تدعم زوجها أوكا قبل طرح ألبومه الجديد

كتبت كساب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏بصراحة شديدة جدًا جدًا ومش عشان جوزي أنا بأقول الحق.. أوكا‬⁩ شاطر مخلص حقيقي موهوب مختلف".

وأضافت واعدة الجمهور بألبوم ناجح: "هتسمعوا ألبوم جديد متعوب عليه جدًا في كل حاجة.. بإذن الله تتبسطو قريبًا جدًا ألبوم ⁧‫محمدصلاح‬⁩ 2021.. ملحوظة اسمه الحقيقي محمد صلاح والأغنيه دي بيحكي فيها حكايته مع المزيكا".

وسبق وأن أعلنت مي كساب، استئناف أوكا من تسليم أغاني الألبوم مساء أمس، خلال حسابها في موقع "فيسبوك"، قائلة: "الحمد لله النهارده سلمنا ألبوم أوكا الجديد محمد صلاح، إن شاء الله هتسمعوا ألبوم مختلف في كل حاجة.. كلمات ألحان توزيع أداء ميكس ماستر، تعب شهور، ربنا يديك من فضله وكرمه عشان أنت تستاهل خير الدنيا كله يا حبييي".

أغنية اتدلع لأوكا

وكان قد طرح أوكا أغنية بعنوان «اتدلع 1991» والتي صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاح من حيث المشاهدات على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات وتوزيع أوكا ألحان بينو، وتدور فكرة الاغنية فى إطار عام 1991، تحت إشراف زوجته المطربة مي كساب، مدير تصوير فيدريكو كورنو، والكليب من إخراج يحيي علاء.

مي كساب في مسلسل «فارس بلا جواز»

فيما شاركت مي كساب في موسم رمضان المنصرم بمسلسل «فارس بلا جواز»، تأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام، بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، وعدد من الممثلين الشباب منهم مصطفى حمزة ومحمد ويوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، إضافة إلى شيرى عادل وندا موسى وبشرى وديما بياعة وفاطمة عادل.