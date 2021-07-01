/638343/شوقى-غريب-يعقد-جلسة-مع-مسئول-الجبلاية-لحسم-مصير-بعض-اللاعبين-تفاصيل

يعقد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، جلسة هامة خلال الساعات القادمة، مع أعضاء اللجنة الثلاثية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، لحسم مصير بعض اللاعبين فى القائمة النهائية التى ستشارك فى أوليمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفضل غريب التشاور مع أعضاء اللجنة الثلاثية فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن بعض اللاعبين وخاصة لاعبى الأهلى ومصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى التركى، حتى يكون اتحاد الكرة طرفا فى الاتفاقات التى تتم مع الأندية قبل إرسال القائمة النهائية للفيفا.

أعلن نادي جالاتا سراي التركي، عن رفض مشاركة المهاجم الدولي مصطفي محمد لاعب الفريق مع منتخب مصر الاولمبي، حيث أصبح خارج قائمة أولمبياد طوكيو.

شوقي غريب

ومن المقرر أن يعلن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو والتى تضم 22 لاعبا، يوم 2 يوليو المقبل، بواقع 18 لاعبا يشاركون فى الدورة الأولمبية و4 لاعبين فى القائمة الاحتياطية.

موعد بدء المعسكر

وحدد غريب، يوم 6 يوليو المقبل موعدا لبدء المعسكر الأخير للفراعنة قبل السفر إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد، وسيضم المعسكر 22 لاعبا هم الذين وقع عليهم الاختيار فى القائمة النهائية.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم فى أوليمبياد طوكيو بمواجهة إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، ثم يلتقى الأرجنتين يوم 25 يوليو، ويختتم مواجهة الدور الأول بمواجهة أستراليا 28 من نفس الشهر.

كما قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب، خوض مباراتين وديتين فى شهر يوليو المقبل فى ختام الاستعداد لمشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو الذى ينطلق يوم 22 يوليو المقبل.

فيما غياب محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزى عن أولمبياد طوكيو بعد رفض ناديه الانجليزى السماح للاعب بالمشاركة فى الأولمبياد، ليخرج اللاعب من حسابات جهاز المنتخب رغم أنه كان الخيار الأول لشوقى غريب وجهازه بين اللاعبين الثلاثة الكبار.

ومن المتوقع ان تأتي القائمة كالتالي: حراسة المرمى: عمر رضوان – محمد صبحي – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير. خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعي - محمد عبدالسلام – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغني محمد – كريم فؤاد – حسن علي – أحمد عيد.

قائمة منتخب مصر الأولمبي

خط الوسط: العربي بدر – عمار حمدي – أحمد هاني – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهري – أحمد سعيد – أحمد الندري – محمود نبيل – فوزي الحناوي – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل.

خط الهجوم: صلاح محسن – ناصر منسي – أسامة فيصل – فادي فريد – طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي.