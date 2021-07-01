/638344/إداراة-وادي-دجلة-تفجر-مفاجأة-للاعبي-الفريق-تفاصيل

قررت إدارة فريق وادى دجلة برئاسة ماجد سامي، منح مكافآت خاصة واستثنائية للجهاز الفنى ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك من أجل تشجيع اللاعبين على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في بطولة الدوري العام، حيث استطاع فريق وادى دجلة بيقادة عبدالباقي جمال المدير الفني للفريق، التغلب على فريق أسوان في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين في بطولة الدوري اتلعام، والتي انتهت بفوز فريق أسوان برباعية مقابل هدف وحيد.

يسعى فريق وادي دجلة إلى تحقيق الفوز على فريق مصر الماصة، في المباراة التي تقام يوم 5 يوليو الجاري ضمن منافسات بطولة الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري العام، وذلك من أجل استكمال النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وادي دجلة يخشى الهبوط إلى الدرجة الثانية

تسعى إداراة فريق وادي دجلة إلى الإبتعاد عن مراكز الهبوط إلى الدرجة الثانية، ولذلك قاموا بتشجيع الجهاز الفني ولاعبي الفريق عن طرق صرف مكافأت لهم في حالة فوزهم على فريق مصر المقاصة في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يحتل فريق وادي دجلة المركز السادس عسر (الـ 16)، في جدول ترتيب الدوري العام، جيث يمتلك الفريق 22 نقطة، ويقوم الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة عبدالباقي جمال، في رفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

فريق مصر المقاصة يرغب في تعويض خساراة الزمالك

وعلى الصعيد الأخر يسعى فريق مصر المقاصة إلى تعويض الثلاث نقاط التي خسرها الفريق أمام فريق الزمالك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، والتاي انتهت بفوز فريق رالزمالك بنتيجة هدف دون رد، وأحرز هدف المباراة الوحيد أحمد سيد زيزو لاعب جناح الزمالك، وذلك عن طريفق إحرازه لضربة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة للفريق الأبيض في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة،ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع لفريق وادي دجلةفي المباراة القادمة أمام فريق مصر المقاصة:

التشكيل المتوقع لفريق وادي دجلة أمام فريق مصر المقاصة في مناسفات الدوري العام

في حراسة المرمى: محمد عبدالمنصف

في خط الدفاع: وليد - مرعي - رضا - يعقوبو

في خط الوسط: سعيد - عبدالعاطي - بوبو

في خط الهجوم: عاطف - امين - عرفات