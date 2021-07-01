منيرة الاشقر لـ دوت الخليج : ٣٠ يونيو كانت ثورة إنقاذ ورد للهوية المصرية

/638346/منيرة-الاشقر-لـ-تحيا-مصر--٣٠-يونيو-كانت-ثورة-إنقاذ-ورد-للهوية-المصرية

٣٠ يونيو كانت ثورة إنقاذ ورد للهوية المصرية

واكدت الاشقر في تصريحات خاصة ل دوت الخليج أن الدولة المصرية والشعب في ٣٠ يونيو خرجوا في ميادين مصر للثورة ضد حكم جماعة إرهابية، لإزاحه الحكم الفاشل الذي كانت عواقبه كارثية علي الدولة المصرية، ولكن وهب الله مصر قيادة حكيمه قويه وشعب عظيم وقفوا يدا بيدا أمام الجماعه الإرهابية حتي تم المراد والتخلص منهم .

وأشارت الاشقر إلي أن انجازات ثورة ٣٠ يونيو لاتعد والتحصيل فنحن نراها وتري نتائجها علي أرض الواقع للجمهورية الجديدة من ملف الصحه وتطور عشوائيات وانشاء مناطق ومساكن جديده مثل منطقه أهالينا بالسلام والمحروسه بالنهضه وحي الاسمارات وبشائر الخير وطرق وكبارى وعيشه للمواطن كريمه مثل تطوير القري أكثر فقرا في كل محافظه وتكافل وكرامه لكبار السن والأرامل التأمين الشامل لكل المصريين و القضاء علي فيروسC وتوفير المصل لمرض كورونا، بجانب اهتمامه للمراه ورفع شأنها وسط المجتمع العربي والدولي.