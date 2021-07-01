/638347/قسم-بطنه-نصين--إصابة-عاطل-على-يد-آخر-بسكين-في-البساتين

بسلاح أبيض طعن شخص آخر(عاطل) في بطنه، بعد مشاجرة بينهم، حيث سال الدماء مثل الشلال في وسط الشارع، وسقط المجني عليه على الأرض، وعلى الفور أنقذ الأهالى المصاب ونقلوه إلى المستشفى.

واليوم تواصل نيابة البساتين الجزئية، التحقيقات في إصابة عاطل بطعنات نافذة في مشاجرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة.

دوت الخليج يرصد في التقرير التالي تفاصيل إصابة عاطل بطعنات نافذة في مشاجرة

وقررت النيابة العامة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة وإعداد تقرير حول الواقعة، وكان أصيب عاطل بطعنات نافذة نتيجة مشاجرة بينه وبين آخر في منطقة البساتين.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من غرفة النجدة بورود اتصال بلاغ من مستشفى قصر العيني للإخطار بوصول مصاب بجروح قطعية إثر مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم.

بالانتقال للفحص تم التقابل مع المصاب واتضح أنه يدعى «م س»، ٢٨ سنة، عاطل، وتبين أنه مصاب بطعنة بالبطن وجرح قطعي بالرأس.

وبإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قرر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وكلفت وحدة مباحث القسم باستكمال الفحص وضبط المتهم.

نص قانون العقوبات

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، على عقوبات الشروع في القتل وذلك كالتالي:

عرفت المادة 45 من قانون العقوبات رقم لسنة 193758 وتعديلاته معنى الشروع بأنه: “هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك”.