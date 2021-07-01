/638351/اللجنة-الثلاثية-تقرر-تعين-3-مراقبين-لمبارا-ة-الأهلي-وبيراميدز-في-الدوري-العام

أعلن مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، تعيين ثلاثة مراقبين في مباراة الأهلي و بيراميدز، والتي تقام اليوم الخميس، باستاد السلام، في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري العام، وجاءت قرارات اللجنة بتعين مراقب أمني ليقوم بمنع دخول الجماهير وكذلك أي شخص غير مسؤول، كما قررت اللجنة تعين مراقب حكام بالإضافة إلى مراقب مسابقات.

المباراة الأولى لفريق بيراميدز تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس

يحل فريق بيراميدز اليوم الخميس ضيفا ثقيلا على النادي الأهلي باستاد السلام، حيث يخوض فريق بيراميدز مباراته الأولى أمام منافسه النادي الأهلي تحت قيادة اليوناني تاكيس جونياس، وذلك بعدما قررت إداراة فريق بيراميدز إقالة الأرجنتيني أروابارينا عقب خساراة الفريق من نادي الرجاء المغربي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مشوار الفريقين في بطولة الدوري الممتاز

يمتلك النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، 41 نقطة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري العام برصيد 41 نقطة، حيث خاض الفريق الأحمر 19 مباراة، تمكن لاعبي المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 12 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري، بينما تعادل في 5 مباريات وخسر في مبارتيين فقط. وعلى الصعيد الأخر يحتل فريق بيرميدز المركز الـ 11 في جدول ترتيب بطولة الدوري العام، ويمتلك فريق بيراميدز 34 نقطة من 22 مباراة خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز، وبسبب تخبط نتائج الفريق، أقالت إداراة فريق بيراميدز الأرجنتيني أروبارينا المدير الفني السابق للفريق، ويعرض دوت الخليج التشكيل المتوقع للفريقين في مباراة اليوم:

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في مباراة اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز في مباراة اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر.

خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري.