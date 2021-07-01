/638353/الأكثر-في-الأهلي-بالدوري-قبل-مواجهة-بيراميدز

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز على الفريق السماوي للعودة لصدارة ترتيب الدوري بعد تراجعه بسبب مؤجلات الفريق لإرتباطات النادي الإفريقية، ويرصد دوت الخليج أرقام أرقام «الأكثر» في الأهلي بالدوري قبل مواجهة بيراميدز.

وتقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز، وقبل المواجهة نستعرض أرقام «الأكثر» في الأهلي بالدوري قبل مواجهة بيراميدز. أرقام «الأكثر» في الأهلي بالدوري قبل مواجهة بيراميدز أكثر من سجل أهداف: : محمد شريف ٩ أكثر من صنع أهداف: محمد مجدي أفشة ٦ أكثر من له تسديدات: محمد شريف ٣٨ أكثر من له تمريرات صحيحة: أليو ديانج ٨٧٣ أكثر من له تسديدات على المرمى: محمد شريف ١٨ أكثر من له عرضيات صحيحة: علي معلول ٢٢ أكثر من استخلص الكرة: أليوديانج ٢١٩ قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة. خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن. قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي. خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي. خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - رمضان صبحي. خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: بدر بانون – ياسر إبراهيم – أكرم توفيق – علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – أليو ديانج. خط الهجوم: حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – محمد شريف. التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز حراسة المرمى: أحمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد سامي – أحمد أيمن منصور – أحمد فتحي – محمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – عمر جابر. خط الهجوم: رمضان صبحي – إبراهيم عادل – إيريك تراوري. وجاء الطاقم التحكيمي كالتالي: محمد عادل: حكم ساحة، وحكم مساعد: أحمد توفيق، وحكم مساعد: سمير جمال، وسيتواجد مبروك نبيل كحكم رابع فيما سيعمل محمود بسيوني كحكم فيديو بمساعدة مصطفى الشهدي.

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