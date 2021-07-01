صور.. حماة الوطن يطلق حملة إنشاء محطات مياه بالصعيد

جدة - نرمين السيد - أطلق حزب حماة الوطن، حملة إنشاء محطات مياه الشرب لقرى الصعيد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدى، رئيس الحزب، والفريق أسامة الجندى، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفى، أمين عام التنظيم، تحت إشراف أمانة اللجان النوعية برئاسة الدكتور عمرو سليمان.





وقال أحمد فتحى، رئيس لجنة الإسكان، إن المبادرة تشمل إنشاء العديد من محطات مياه الشرب للقرى الأكثر احتياجا، والمناطق الساخنة بمختلف محافظات الصعيد، بهدف توفير مياه الشرب لأهالينا بجميع قرى محافظات الصعيد، وتأتى هذه الخطوة اتساقا مع رؤية الدولة المصرية ومبادرة الرئيس "حياة كريمة" بحيث يتم إنشاء أول محطة بمحافظة المنيا.

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