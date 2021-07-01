عاجل- الرئيس السيسى: التجربة الصينية قصة نجاح يسعى كثيرون لدراستها

جدة - نرمين السيد - ينشر موقع "دوت الخليج"، نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتهنئة الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الحاكم الصينى، حيث أكد أن التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون لدراستها والاستفادة منها.





وإلى نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس "شى جين بينغ"،

سكرتير عام الحزب الشيوعى الصيني،

رئيس جمهورية الصين الشعبية،

إنه لمن دواعى فخرى واعتزازى أن أتوجه لكم ومن خلالكم إلى الشعب الصينى الصديق بكل التهانى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الحزب الشيوعى الصيني، ذلك الصرح السياسى العظيم الذى قاد الصين بنجاح فأمن له الاستقلال التام وأقام هيكل للدولة الصينية الحديثة عام 1949 ثم قادها ومازال إلى يومنا هذا بسياسة حكيمة استطاعت أن تحقق المعجزة الاقتصادية الصينية التى دفعت بالصين إلى مصاف الدول الكبرى كقوةٍ دولية تعكس عظمة الحضارة الصينية وتستلهم من تاريخها قوة دافعة للحداثة حيث أصبحت التجربة الصينية تمثل قصة نجاح يسعى كثيرون إلى دراستها والاستفادة منها، كما نجح الحزب تحت قيادتكم فى تحقيق إنجازات مهمة، نهنئكم وشعبكم على بلوغها وفى مقدمتها إقامة مجتمع الحياة الحديثة المتطورة، مما يعكس صدق القيادة وإصرار وعزيمة شعب الصين.

فخامة الرئيس،

لقد تعهدت وفخامتكم خلال لقاءتنا المتكررة على دفع العلاقات بين بلدينا الصديقين، واليوم نسعى للارتقاء بالعلاقة الاستراتيجية الشاملة نحو أفاق أرحب، وقد أثبتت أزمة جائحة كورونا أن التعاون فيما بين الدول والقدرة على تحقيق التكامل والانسجام على مختلف المستويات هى عوامل مهمة لضمان استقرار وسلامة المجتمع الدولى ويتعين بذل كافة الجهود من أجل العمل على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة ودعم الإمكانات الوطنية فى مواجهة التحديات الدولية وأشيد هنا بالدور الإيجابى المتواصل، الذى تقوم به الحكومة الصينية إزاء دعم القدرات المصرية فى مواجهة تداعيات انتشار الجائحة.

فخامة الرئيس،

لعلها تكون المفارقة التاريخية هى التى جعلت أول مؤتمر وطنى للحزب الشيوعى الصينى عام 1921 يتوافق مع الثالث والعشرين من شهر يوليو، هو تاريخ عزيز على الشعب المصرى أيضًا لأنه فى نفس هذا قامت الثورة المصرية المجيدة فى عام 1952 والتى وضعت أسس توجه الدولة المصرية الحديثة والقضاء على الاستعمار فى مصر ودعمت كافة حركات التحرر فى القارة الإفريقية، فكانت مصر أول دولة عربية وإفريقية وشرق أوسطية تعترف بجمهورية الصين الشعبية وإنجازات الحزب الشيوعى الصينى وإقامة العلاقات الدبلوماسية معها، وفى الثلاثين من شهر مايو هذا العام يكون قد مضى 65 عامًا من العلاقات بين بلدينا.

وختامًا إننى أتقدم مجددًا إلى فخامتكم والحزب الشيوعى والشعب الصينى الصديق بكامل تهنئتى وتهنئة الشعب المصرى لكم جميعًا بهذه المناسبة داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلدينا وشعبنا الصديقين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"