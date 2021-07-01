مصر تحصد ميداليتين برونزيتين فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية 2021

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جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، أن الحصد جاء بعد منافسة 10 ساعات على مدار يومين مع 351 متسابق يمثلون 88 دولة، من خلال فريق طلابى يتسابق بشكل فردى، أما باقى أيام الأولمبياد، يتم تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لتنشيط العلاقات بين ممثلى الدول المشاركة، وتبادل الخبرات، وخلق مجتمع دولى متعاون فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
وتعتبر مصر من الدول المنافسة وبقوة فى الأولمبياد الدولى للمعلوماتية -أهم مسابقة عالمية فى علوم الحاسب لطلاب المدارس، والذى يُنظَم سنويًا فى دولة من الدول الأعضاء -90 دولة-، فى حل بعض المسائل ذات الطبيعة الخوارزمية عن طريق برنامج على الكمبيوتر، ويحاول كل طالب تحقيق أعلى نتيجة.
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