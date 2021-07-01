حملات مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة والإنارة فى المنيا

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، فى تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، بالتوازى مع تنظيم حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.





من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، حملة لرفع تراكمات القمامة بحى شمال وجنوب المركز، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة ولإضفاء مظهر جمالى وحضارى، كما نظمت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة صيانة لأعمدة الانارة، حيث تم تركيب 3 كشافات، إضافة لإحلال وتجديد لمبات أعمدة الإنارة بامتداد طريق قرية دمشير، كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص على مساحة قيراط بقرية دمشير. كما تابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، أعمال رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بقرى طحا ونزلة طحا التابعة للمركز، كما تم تنفيذ أعمال تمهيد للطرق بقرية البيهو، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية أمام المواطنين، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، من رفع تراكمات القمامة وإجراء الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بقرية البدرمان التابعة للمركز.

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