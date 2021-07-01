تبدأ غدا.. تنظيم 50 قافلة علاجية للقرى الأكثر احتياجًا بالجيزة خلال 6 أشهر

جدة - نرمين السيد - قال أحمد راشد محافظ الجيزة إنه سيتم تنظيم 50 قافلة علاجية مجانية بمراكز "منشأة القناطر، الصف، أطفيح، العياط، البدرشين، الواحات البحرية، كرداسة، حى الهرم" خلال الـ6 أشهر القادمة بواقع 9 قوافل شهريًا على مدار يومين متتاليين وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية وتستهدف حوالى 700 ألف مواطن.





وأضاف محافظ الجيزة أنه يتم تنظيم تلك القوافل بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة والبعيدة عن أقرب مستشفى عام أو مركزى بمسافة تتراوح من 15 الى 45 كم تقريبا، وذلك للتخفيف على المواطنين وتشمل القوافل جميع التخصصات الطبية ويتم توفير الأدوية اللازمة للمترددين عليها بالمجان وتحويل الحالات التى تستدعى للمستشفيات لتحقيق أقصى أستفادة للمواطنين . وستبدأ القوافل فعالياتها خلال شهر يوليو فى يومى 2 و3 القادم بإدارة الهرم الصحية بمنطقة حدائق الاهرام و يومى 6 و7 تنظيم قافلة بقرية "القبابات بأطفيح "ويومى 9 و10 بقرية "اتريس بمنشأة القناطر"، ويومى 13 و14 بقرية "القبابات بأطفيح "ويومى 16 و17 بقرية الربو بالواحات البحرية، ويومى 27 و28 بقرية "القبابات بأطفيح " ويومى 30 و31 بقرية "كومبرة بكرداسة". وخلال شهر أغسطس سيتم تنظيم القوافل يومى 3 و4 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 6 و7 بمنطقة نزلة السمان بالهرم ويومى 10 و11 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 13 و14 بقرية منديشة بالواحات البحرية ويومى 17 و18 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 20 و21 بقرية الرقة الغربية بالعياط ويومى 24 و25 بقرية "القبابات بأطفيح و يومى 27 و28 بقرية نكلا بمنشأة القناطر، ويومى 31 أغسطس و1 سبتمبر بقرية "القبابات بأطفيح و يومى 3 و4 سبتمبر بقرية كفر حكيم بكرداسة. وتشمل القوافل العلاجية خلال شهر سبتمبر تنظيم قافلة بقرية "القبابات بأطفيح يومى 7 و8 وبقرية كفر زهران بالبدرشين يومى 10 و11 ويومى 14 و15 بقرية القبابات بأطفيح، وأخرى بقرية الحارة بالواحات البحرية يومى 17 و18 وبقرية "القبابات بأطفيح يومى 21 و22 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 24 و25 بقرية بهرمس بمنشأة القناطر ويومى 28 و29 بقرية "القبابات بأطفيح. وخلال شهر أكتوبر سيتم تنظيم قافلة يومى 1 و2 بكفر الجبل بالهرم و يومى 5 و6 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 8 و9 بقرية دهشور بالبدرشين ويومى 12 و13 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 15 و16 بقرية القصر بالواحات البحرية، ويومى 19 و20 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 22 و23 بقرية وردان بمنشأة القناطر، ويومى 26 و27 بقرية "القبابات بأطفيح ويومى 29 و30 أكتوبر بقرية برنشت بالعياط.

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