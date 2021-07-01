التعليم العالى: اتفاقية شراكة بين جامعتى العلمين وليون 3 الفرنسية

جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور إيرك كاربانو رئيس جامعة ليون 3 الفرنسية، أمس الأربعاء، اتفاقية شراكة بين الجامعتين، يتم بموجبها منح درجات وشهادات مشتركة ومزدوجة بين الجامعتين من خلال تقديم برامج جامعة ليون 3 بجامعة العلمين الدولية.





يأتى ذلك تتويجا للمباحثات التى قام بها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال زيارته لفرنسا، مايو الماضى. تنص الاتفاقية على تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعتين، كما يمنح الطالب بموجب هذه الاتفاقية شهادة من جامعة ليون وأخرى من جامعة العلمين. وأكد الكردى أهمية هذه الاتفاقية فى دعم التعاون الأكاديمى بين البلدين، وتبادل الخبرات فى شتى المجالات العلمية، والاستفادة من الخبرات الفرنسية فى كافة المجالات، وخاصة التعليمية والبحثية. وقعت الاتفاقية بحضور الدكتور نور السبكى، المستشار الثقافى ومدير البعثة التعليمية فى باريس.

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