7 سنوات من الإنجازات.. القوى العاملة: السيسى وضع العامل فى مكانته الصحيحة

جدة - نرمين السيد - وأولى الرئيس السيسى، وفقا لبيان صحفى، لوزارة القوى العاملة، عمال مصر من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات، ووضع العامل المصرى فى مكانته الصحيحة واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، باعتبار أن العامل المصرى هو وقود معركة البناء فى الجمهورية الجديدة، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشى، وقد نالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية.

ونستعرض خلال السطور التالية أهم إنجازات وزارة القوى العاملة خلال السبع سنوات الماضية:

كشف وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن أن الوزارة ساهمت مع الجهات الوطنية الشريكة فى خفض معدل البطالة من 13% خلال عام 2014 إلى 7.2% عام 2020، حيث قامت بتشغيل 2 مليون و299 ألفا و24 ، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة ، فضلا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفا و729 عامل بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج.

وكشف الوزير عن تمكن مكاتب التمثيل العمالى بالخارج من استرداد مستحقات العمالة المصرية بالخارج التى تجاوزت مليار وستمائة مليون جنيه مصرى.

وأشار سعفان إلى أن الوزارة قامت بالانتهاء من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونيا بالمديريات التابعة لها والوزارة من إجمالى 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، فضلا عن تأهيل وتدريب مسؤولى التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

ولفت الوزير إلى أنه تم الترخيص لـ 123 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل فى الخارج ، وتجديد ترخيص 1.088 شركة أخرى، وتم إلغاء ترخيص 81 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، مشيرا إلى الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تستهدف تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وآليات خلق فرص عمل بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وقال الوزير: إن الرئيس السيسى قدم دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من موازنة الوزارة، وذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التى تضررت من فيروس كورونا.

كما تم استخراج 213 ألفا و422 بوليصة تأمين على هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطى حالات العجز الجزئى والكلى والوفاة، فضلا عن استخراج 48 ألفا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونا و444 ألفا و500 جنيه، فضلا عن حصر 22 ألف صياد فى خمس محافظات مختلفة وتم استخراج 22 ألف بوليصة تأمين لهؤلاء الصيادين بقيمة مليون و320 ألف جنيه ، بالإضافة إلى حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد ، وتم منهم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومى لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة ، وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً لتشجيعهم على الدخول فى قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه.

كما وجه الرئيس السيسى بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالى المبالغ التى تم صرفها خلال العامين الماضيين مليار و20 مليون و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى.

وفى مجال النهوض بمنظومة التدريب المهنى وتطويرها وتعظيم الاستفادة من الوحدات التدريبية المتنقلة، أوضح وزير القوى العاملة أنه تم إنشاء 6 مراكز تدريب جديدة بمحافظات مختلفة للتدريب على مهن حديثة، و7 وحدات تدريب ثابتة، والانتهاء من تطوير وتحديث ورفع الكفاءة 27 وحدة تدريب متنقلة وأطلقت فى قرى ونجوع 27 محافظة وذلك بتكلفة مالية بلغت 54 مليون جنيه، وتقوم هذه الوحدات بتدريب الذكور والإناث على المهن التى يحتاجونها بالقرب من محال إقامتهم .

كما تم إعداد وتطوير المناهج التدريبية بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة بإجمالى 36 منهج تدريبي، وذلك عن طريق المتخصصين فى مجالى التعليم الفنى والصناعى، والانتهاء من مشروع تطوير مركز تدريب مهنى "الشرابية" على أحدث نظم ومعدات التدريب، بالإضافة إلى أعمال الصيانة الأساسية للبنية التحتية ويضم المركز 8 ورش لصيانة أجهزة الحاسب، والتفصيل والخياطة، وصيانة أجهزة المحمول، وصيانة الأجهزة المنزلية، وتتضمن أيضا صيانة أجهزة الإستقبال الفضائية، والطاقة الشمسية للتدريب على تركيب تشغيل الخلايا الشمسية، واللحام، ومعمل للغات ، بالإضافة إلى ورشة للميكانيكا.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير العمل داخل وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية شهريا فى كل قرية مستهدفة فى مبادرة "حياة كريمة"، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة تدريبية فى كل مهنة كل شهر، حيث يتم تدريب 30 متدربا شهريا على المهن الثلاثة وذلك لتداعيات فيروس كورونا باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بهدف تشجيع الشباب والسيدات على التدريب فإننا نقوم بتكريم المتفوقين الثلاثة الأوائل فى كل دورة تدريبية بمنحهم ماكينة خياطة وحقيبة معدات للسباكة والكهرباء كنوع من أنواع التشجيع لهم، كى يستطيع كل فرد منهم أن يبدأ مشروعه الخاص به يدر عليه دخلًا جديدًا، بما يسهم فى توفير "حياة كريمة" لهم.

وقال وزير القوى العاملة إنه بذلك يصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع وزارة القوى العاملة إلى 72 مركز تدريب مهنى على مستوى الجمهورية منهم: 38 مركزا ثابتاً فى 25 محافظة، و7 وحدات تدريبية ثابتة ، و27 وحدة تدريب متنقلة، وعدد الورش التدريبية 334 ورشة فى المراكز الثابتة، وقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لعدد 166 ورشة حتى الآن، والسعة التدريبية 5.070 متدربا، والمدربين المعينين 243 مدرباً، وعدد المهن التى يتم التدريب عليها 41 مهنة، وعدد الخريجين 66 ألفا و519 متدربا.

كما يتم منح شهادة قياس مستوى المهارة للعاملين ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل بالداخل أو الخارج، واستخراج ترخيص مزاولة الحرفة أو الترقى فى مساره الوظيفى وذلك بمعدل 300 ألف شهادة سنويا.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المشتركة مع منظمة العمل الدولية منها مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية، ومشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر، ومشروع برنامج العمل الأفضل الذى شارك فيه 40 مصنعًا فى عام 2020 على الرغم من التحديات التجارية التى تواجه الصناعة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأ البرنامج فى تقديم حزمة خدماته لهذه المصانع، منها الزيارات الاستشارية، بالإضافة إلى تقديم دعم عام بشأن قضايا الصحة والسلامة المهنيتين.

وقال الوزير: إنه فى مجال الإصلاح التشريعى، تم إعداد مشروع قانون العمل ومعروض حاليا على مجلس النواب ويهدف إلى إقامة التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتلافى سلبيات قانون العمل الحالى، مشيرا إلى أنه تم إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى لتنظيم العمل النقابى وإرساء مقومات حرية التنظيم النقابى لضبط الحركة النقابية فى مصر وتنفيذا لأحكام الدستور الجديد والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر.

كما تم إصدار قانون تمثيل العمال فى مجالس إدارة الوحدات التابعة لتنظيم تمثيل العمال فى مجالس إدارة الشركات التابعة فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك لتوفير ضمانة وحماية للعمال لكى لا يتخذ أى قرار بمنأى عنهم من قبل مجلس الإدارة، فضلا عن اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابى، واللوائح التنظيمية الاسترشادية للمنظمات النقابية العمالية للتيسير عليهم فى إدارة شئونها الداخلية.

وإصدار شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب، وقد نظم قواعد منح التراخيص للأجانب وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة وضمان عدم مزاحمة العمالة الوطنية، وتعظيم موارد الدولة، وإصدار اللائحة المالية والإدارية لتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، وتشكيل وحدة التمكين الاقتصادى للمرأة فى القطاع الخاص وتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، ووحدة مكافحة أسوأ أشكال عمل الطفل ولوائح تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار الوزير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، ويختص بالمشاركة فى رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

ويقوم المجلس باقتراح الحلول المناسبة لاتقاء منازعات العمل الجماعية على المستوى القومى، وعلى الأخص فى الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا، وعقد المجلس عدة اجتماعات ناقش خلالها مناقشة العلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التى تصدر بالتشاور مع ممثلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، آلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا.

أما فى مجال معلومات سوق العمل، أشار الوزير إلى أن تم إنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

كما تم الانتهاء من إعداد المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التى يشهدها العالم فى الذكاء الاصطناعى، وإبرام العديد من البروتوكولات مع "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" وشركة سيسكو وشركة هواوى وذلك للتدريب عن بعد مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل.

وقام فريق العمل بديوان عام الوزارة بالتنسيق مع 330 مكتب تشغيل و5 مراصد سوق العمل المصرى بمحافظات أسيوط ، وسوهاج، والفيوم، والبحيرة، والدقهلية، والبحر الأحمر برصد احتياجات سوق العمل المصرى الداخلى والخارجى من وظائف المستقبل.

كما تم تحديث التصنيف المهنى المصرى 2017 لمواكبة أهم المتغيرات فى سوق العمل وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لإعداد الاكواد المصرية للمهن وجارى العمل على تحديثه حاليا وفقاً للمتغيرات التى طرأت مؤخرا.

وتولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا الآن نحو التحول الرقمى، وفى هذا الإطار قال وزير القوى العاملة: إن الوزارة تسعى للتحول الرقمى لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الرقمية من خلال منحة مقدمة من شركة هواوى لتطوير مركز المعلومات الخاص بالوزارة، وتجهيز وتطوير الداتا سنتر بأحدث الخوادم وأجهزة حفظ البيانات والأجهزة الخاصة بربط الشبكات، وإنشاء شبكة متكاملة لربط جميع العاملين فى الوزارة بالداتا سنتر باستخدام كابلات الألياف الضوئية UTP.

ويتم تحويل نظم العمل فى كافة مجالات الوزارة إلى نظم رقمية وتم من خلال هذه المنظومة إعداد نظم: تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج - التشغيل بالداخل - راغبى العمل - العمالة غير المنتظمة - تراخيص عمل الأجانب - شركات إلحاق العمالة - التشغيل بالخارج - التدريب المهنى - التدريب الإدارى - السلامة والصحة المهنية - رعاية القوى العاملة - العلاقات الخارجية.

كما يتم رفع كفاءة نظم تأمين المعلومات من خلال المنحة المقدمة من شركة هواوى لتوريد النظم المطلوبة وجار حالياً تنفيذها، وإعداد نظام للتعلم عن بُعد لتطوير مراكز التدريب المهنى بحيث ترفع من كفاءة المستفيدين من نظم التدريب المتاحة والاعتماد عليها فى حالات الكوارث مثال ذلك: مرض كورونا، وإعداد صفحة جديدة للوزارة يُمكن من خلالها خروج خدمات الوزارة إلى منصة مصر الرقمية بصورة مؤقتة.

وجار الإنتهاء من إعداد 3 خدمات جماهيرية لمنصة مصر الرقمية كمرحلة أولى، بالتعاون مع "برنامج الغذاء العالمى" على إطلاق قاعدة بيانات جغرافية تنتهى بتقرير لدراسة معدل كفاءة العمل فى كافة القطاعات لتكون دُعامة فى إتخاذ القرار، وإبرام عدد من البروتوكولات مع مجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات بغرض توفير 40.000 متدرب لتغطية احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى من خلال منح دورات تدريبية بشهادات معتمدة مجانية للمتدربين.

كما يتم ربط مديريات القوى العاملة من خلال بنية تحتية متكاملة تشمل المديريات والمكاتب التابعة لها و التى تتضمن 18 مديرية قوى عاملة تم ربطها بالكامل من أصل 27 مديرية تم ربط ديوان عام المديرية وجارى العمل على تجهيز احتياجات الربط للمكاتب المتبقية.

وفى مجال التسوية الودية للشكاوى العمالية: تم تسوية 2.121 شكوى جماعية من إجمالى 3,309 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى التى لم يتم تسويتها، وتلقت الوزارة 44.521 شكوى فردية، وتم تسوية ما يقارب 70% منها وإحالة الباقى للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وإبرام 491 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها 18 مليون و348 ألفا و339 عاملا، وفض 358 حالة احتجاج عمالى على مستوى محافظات الجمهورية.

أما فى مجال التفتيش على أماكن العمل: تم تطوير المنظومة، بحيث يكون التفتيش من خلال تسجيل البيانات على جهاز حاسب لوحى (تابلت) وإعداد "قوائم مراجعة" لكافة الأحكام التى يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، كما قامت الوزارة بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش، وتدريب المفتشين على استخدامها.

وقد تم التفتيش على 496.910 منشأة للتأكد من التزامها بأحكام قوانين العمل والطفل والقوانين ذات الصلة، وتنفيذ 37 ألفا و730 حملة تفتيشية للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل.

وفى مجال الرد على الشكاوى الواردة على البوابة الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء (خدمة المواطنين)، تم الرد على 388 ألفا و901 شكوى بنسبة بلغت 99%.

وفى مجال تشغيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم أوجه الدعم اللازم لهم فيما يتعلق بمجالات عمل الوزارة قامت الوزارة بتشغيل 20 ألفا و346من الأشخاص ذوى الإعاقة، وقامت الوزارة بإطلاق مبادرة مصر بكم أجمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك على مرحلتين فى ستة محافظات استفاد منها ما يقارب ألف متدرب، كما حصل 622 شخص على فرصة عمل، وتم تنفيذ عدد 270 مشروع خاص للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن برامج ريادة الأعمال.

كما قامت الوزارة من خلال إدارات تفتيش العمل بالمديريات بتنفيذ 3.924 حملة توعية تنشيطية لتفعيل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة.

وفى مجال توعية الأشخاص ذوى الإعاقة بالقانون رقم 10 لسنة 2018 تم تنفيذ عدد 170 ندوة توعية استفادة منها 3.457 شخصا من ذوى الإعاقة، ويتم التفتيش على المنشآت للتحقق من استيفاء النسبة القانونية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بصفة مستمرة.

وفى مجال جهود الوزارة فى التصدى لتداعيات أزمة جائحة كورونا، تم حظر فصل العمالة أثناء الجائحة، وتشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية المختصين بالوزارة لمتابعة شكاوى الفصل التعسفى والعمل على حلها أولا بأول، وإضافة مادة فى القانون رقم 24 لسنة 2020 يشترط للاستفادة من دعم الدولة لأصحاب الأعمال لمواجهة فيروس كورونا عدم الاستغناء عن كل أو بعض العمالة وعدم المساس بأجورهم مما كان له بالغ الأثر فى استقرار علاقات العمل فى العديد من المنشآت.

وتم إصدار كتب دورية تم تعميمها على مواقع العمل والإنتاج بحرمان أصحاب الأعمال من كافة أوجه الدعم الذى تقدمه الدولة حال فصل العمال لديهم أو حرمانهم من الأجر، وإجراء حملات تفتيشية بالمديريات للتحقق من استقرار علاقات العمل ما يقارب 9 آلاف حملة لنحو 79 ألفا و 546 منشأة، ومتابعة العمالة فى مواقع العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أزمة كورونا.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، وغرف عمليات مماثلة لها بكل مديرية على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية والوقوف على آخر المستجدات أولا بأول، وتم متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى 83 ألفا و229 منشأة على مستوى الجمهورية لحماية العمالة من مخاطر التعرض للفيروس.

وتم إعداد وتوزيع 2000 بوستر على المنشآت للتوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) على المنشآت كثيفة العمالة على مستوى الجمهورية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالمديريات، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وإعداد دليل استرشادى عن إجراءات السلامة والصحة المهنية للوقاية والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، وتم طباعة وتوزيع عدد 30 ألف نسخة على المنشآت، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما تم نشره على جميع وسائل التواصل الإلكترونى والمواقع الإخبارية وموقع الوزارة.

كما تم التنسيق المستمر مع مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج على مدار الساعة، ومتابعة أحوال العمالة المصرية فى دول العمل.