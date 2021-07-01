انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كازيون اليوم الخميس 1,2,3,4 يوليو “عرض البريمر” 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نستعرض عروض كازيون اليوم لشهر يوليو 2021, حيث تسري من اليوم الخميس 1 يوليو، وحتي الأحد 4 يوليو 2021, أو حتي نفاذ الكميات المعروضة. جدير بالذكر أنه تعد عروض كازيون ماركت من أقوي عروض الأسواق السلعية لهذا الصيف، وذلك لحتواءها على منتجات عديدة وبجودة عالية، كما تتضمن تخفيض أسعار تنافسي، والذي قد يتخطي الـ 50% تخفيض على بعض المنتجات.

عروض كازيون اليوم الخميس 2021

تتميز كازيون عن غيرها من الأسواق بكونها تقدم عروض تتحتوي على أعداد غفيرة من السلع والمنتجات الغذائية، كما تتضمن كذلك العديد من الأجهزة المنزلية والكهربائية، والتي من أهمها في موسم الصيف أجهزة التبريد، مثل التكييفات والمراوح وغيرها من الأجهزة الذكية والشاشات، والتي تتمثل في الأتي:

– شاشة آيه تي آيه أو هوهو ال اي دي، 49 بوصة أو 50 بوصة سمارت، بسعر 5199, بدلاً من 5999.

– آيه تي آيه ال اي دي شاشة سمارت 40 بوصة، 3999, بدلاً من 3399.

– شاشة سمارت آيه تي آيه 32 بوصة، بسعر 2799, بدلاً من 3499.

– مروحة 18 بوصة، ناتورال سكاي، 349, بدلاً من 399.

– ناتورال سكاي، مروحة حائط 18 بوصة، 299, بدلاً من 399.

– تروفال مقلاية 3ق، بسعر 169, بدلاً من 299.

– زهران طقم توزيع 5+1، بسعر 99ج، بدلاً من 129.

– لومينارك 6 أكواب، بسعر 39ج، بدلاً من 75.

– دواسة تايلا وجهين، النساجون الشرقيون، بسعر 19ج، بدلاً من 29.

وغيرها من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، والتي تحتويها عروض كازيون اليوم، حيث يمكنكم متابعة مجلة عروض كازيون من خلال هذا التقرير.

قسّط ووفر مع كازيون 2021

أعلن كازيون ماركت عن تقديم نظام للتقسيط لحاملي البطاقات البنكية، والتي يمكن الدفع الشهري من خلالها، وعليه فمن الممكن اختيار نظام لمدة 6 أشهر بدون فوائد. وجدير بالذكر انها تعد لفتة رائعة من كازيون ماركت لدعم ومساندة الشباب المقبلين على الزواج.

– ولمتابعة كافة التفاصيل يمكن الاتصال على الرقم؛ 19609, والتحدث مع أحد موظفي خدمة العملاء.

مجلة عروض كازيون 2021

من المعلوم أنه تنشر Kazyon market بصورة دورية مجلة العروض والتخفيضات خاصتها، حيث يمكن التعرف عليها بإحدي الطريقتين، الأولي وهي متابعة الصفحة الرسمية للماركت على موقع فيس بوك، والثانية من خلال موقعكم مصر فايف، والتي تعد عروض كازيون اليوم 2021, من أهم الخدمات التي يقدمها لقراءة على مدار اليوم، والتي تتمثل في التالي: