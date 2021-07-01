/638352/سامح-سامي-يتوعد-لزوجته-هالة-صدقي-مش-هرحمك

خرج سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، ليثير الجدل حول علاقتهما ونسب بناته من جديد، موجهًا رسالة إلى ابنتيه، ومتوعدًا لوالدتهما صدقي، في إشارة منه إلى أن الحكم في قضية ال "DNA" ستقام يوم 13 من شهر 7 الجاري.

دوت الخليج يرصد تهديد زوج الفنانة هالة صدقي لها، ورسالته لأبنائه.

زوج هالة صدقي يطعن في نسب ابنتيها

فكتب زوج هالة صدقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لآخر مرة بقولها يا سامو و يا مريم.. هالة صدقي دي مش أمكم.. والحكم في قضية ال DNA يوم 13/7 وكله هيتحول للطب الشرعي.. وأنا ساعتها مش هرحمك".

قرار محكمة الأسرة بشأن أزمة هالة صدقي وزوجها

وكانت قررت محكمة الأسرة بقصر النيل، جلسة 13 يوليو، للحكم في دعوى مُتجمد النفقة المقام من هالة صدقي ضد زوجها سامح سامي زكريا، والبالغ قيمتها 320 ألف جنيه.

يشار إلى أن الفنانة هالة صدقي تلقت فى وقت سابق إنذار بالطاعة من زوجها سامح سامي، حيث أفادت «بأن كل القضايا التي رفعها طليقها لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف» مضيفة: «هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويعبت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».

وأضافت صدقى خلال تصريحات تلفزيونية سابقة،"أنا اتجوزت في شقتي، وأما سبنا بعض كان في شقتي، فين الشقة اللي هاروح فيها الطاعة؟.. وكتب إن شقة الزوجية على عنوان أبوه، ولكن كل عنواينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي، بس هو فين الجثة ده هو في أمريكا، هروح أقعد لوحدي يعني"، مؤكدة أنه لا يوجد بيت الطاعة أو طلاق على الهواء عند المسيحيين، وأن زوجها يريد «شو إعلامي» .

أزمة هالة صدقي مع زوجها سامح سامي

ويذكر أن الأزمة نشبت بين الفنانة هالة صدقي وزوجها سامح سامي، عقب مطالبة زوجته بإجراء تحليل DNA البصمة الوراثية لأبنائه، بعد أن اشتدت الخلافات الزوجية بينهما.