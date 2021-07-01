/638356/عيد-ميلاد-محمد-عبد-الشافي-الـ-36-تاريخه-وإنجازاته-مع-الزمالك
يحتفل محمد عبد الشافى، نجم الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد الأول من يوليو لعام 1985.
ويستعرض دوت الخليج مشوار اللاعب:
وبدأ مشواره ضمن ناشئى نادى الزمالك، قبل أن ينتقل لنادى إنبى عام 2003، ولعب معه موسمين فى فريق الشباب بالنادى البترولى، بعدها انتقل لنادى غزل المحلة عام 2005 واستمر معه حتى 2009، ليكتب شهادة تألقه فى الملاعب المصرية، ليخطف أنظار مسئولى نادى الزمالك وينتقل للأبيض موسم 2009-2010.
واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدورى السعودى، حيث لعب ضمن صفوف أهلى جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد.
حقق عبد الشافي العديد من الإنجازات مع الفارس الأبيض، حيث حصل على بطولة الدوري المصري مع الفريق ثلاث مرات ، وكان أحد العناصر الأساسية في التتويج، وأيضاً حصل على بطولة كأس مصر موسمي 2012/2013 و2013/2014، هو من الركائز الأساسية التي اعتمد عليها الزمالك كثيراً وأيضاً هو واحد من أبرز نجوم المنتخب حيث تم اختياره كأفضل لاعب في بطولة كأس مصر عام 2013، وتوج أيضاً بلقب كأس السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي عام 2020، وحصل مع الفريق على لقب السوبر المحلي بالفوز على المارد الأحمر بركلات الترجيح.
بطولات محمد عبد الشافي
كأس مصر 2013/2014 & 2012\2013 / 2019/2020
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2010 في أنجولا
كأس ولي العهد مع النادي الأهلي السعودي 2014
الدوري المصري الممتاز 2014-2015 مع نادى الزمالك انتقل للاهلى السعودى في منتصف الموسم
دوري عبداللطيف جميل مع النادي الأهلي السعودي 2016
كأس خادم الحرمين الشريفين مع النادي الأهلي السعودي 2016
كأس السوبر مع النادي الأهلي السعودي2016
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة
ويستعد نادي الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق غزل المحلة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الدروري الممتاز.
ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، قبل مواجهة غزل المحلة القادمة.
وأشرف على المران فرناندو مخطط الأحمال وأحمد عصمت مساعد مخطط الأحمال، وقام الثنائي بمنح التعليمات للاعبين خلال المران.
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