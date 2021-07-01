/638360/الأهلي-يحدد-سعر-بيع-أليو-ديانج-لـ-جالاتا-سراي

كشفت صحيفة تركية سعر اللاعب أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد أن أرسلت جالاتا سراي خطابا للقلعة الحمراء من أجل معرفة سعر بيع اللاعب الأساسي ، ويرصد دوت الخليج كواليس المحادثة.

وأشارت صحيفة "Turkiye" التركية، أن جالاتا سراي التركي تحدث مع الأهلي من اجل معرفة سعر بيع ديانج النهائي قبل إرسال العرض الرسمي لضم المالي من صفوف المارد الأحمر.

الأهلي يحدد سعر بيع أليو ديانج لـ جالاتا سراي

وحسبما ذكرت الصحيفة التركية أن الأهلي حدد مقابل مادي قيمته 5 ملايين يورو من اجل الاستغناء عن أليو ديانج خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة في إطار حرص النادي على تدعيم صفوفه في كل المراكز.

وأفادت الصحيفة أنه من المقرر أن يعود جالاتا سراي للتفاوض مع النادي الأهلي من جديد في حالة عدم التوصل لاتفاق على ضم جيدسون فرنانديز مع بنفيكا.

ويستعد ديانج لمواجهة هامة أمام بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز على الفريق السماوي للعودة لصدارة ترتيب الدوري بعد تراجعه بسبب مؤجلات الفريق لإرتباطات النادي الإفريقية، ويرصد دوت الخليج أرقام أرقام «الأكثر» في الأهلي بالدوري قبل مواجهة بيراميدز.

وتقام المباراة بين الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ملعب السلام ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الممتاز، وقبل المواجهة نستعرض أرقام «الأكثر» في الأهلي بالدوري قبل مواجهة بيراميدز وتاريخ المواجهات. ويستعرض دوت الخليج تاريخ مواجهات اليوم:

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز

الأهلي تقابل مع بيراميدز في 11 مباراة

فاز الأهلي : 4 مباريات

فاز بيراميدز : 4 مواجهات تعادل الفريقين : 3 مباريات

سجل لاعبو الأهلي 10 أهداف

سجل لاعبو بيراميدز 6 أهداف

أرقام «الأكثر» في الأهلي بالدوري قبل مواجهة بيراميدز

أكثر من سجل أهداف: : محمد شريف ٩

أكثر من صنع أهداف: محمد مجدي أفشة ٦

أكثر من له تسديدات: محمد شريف ٣٨

أكثر من له تمريرات صحيحة: أليو ديانج ٨٧٣

أكثر من له تسديدات على المرمى: محمد شريف ١٨

أكثر من له عرضيات صحيحة: علي معلول ٢٢

أكثر من استخلص الكرة: أليوديانج ٢١٩

قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

في حراسة المرمي: محمد الشناوي-علي لطفي-مصطفي شوبير

خط الدفاع: بدربانون-ياسر إبراهيم- محمود وحيد-رامي ربيعة-سعد سمير

خط الوسط:أكرم توفيق- حمدي فتحي-اليو ديانج-عمرو السولية- مجدي أفشة.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمود كهربا-محمد شريف- جونيور اجاي-حسين الشحات- طاهر محمد طاهر-مروان محسن.