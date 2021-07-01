/638364/فيلم-مش-أنا-لتامر-حسني-يتصدر-إيرادات-شباك-التذاكر-بمليون-و-212-ألف

يستمر الفنان تامر حسني في تحقيق نجاحًا واسعًا بفيلمه الجديد «مش أنا»، حيث اكتسح شباك التذاكر محققًا إيرادات بلغت مليون و 212 ألف جنيه، ساحقًا غيره من الأفلام على ساحة المنافسة.

دوت الخليج يرصد نجاح فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني وتصدره إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية.

فيلم مش أنا يحقق نجاحًا ساحقًا

لاقى فيلم «مش أنا» ردود أفعال إيجابية منذ طرحه بدور العرض السينمائية وتفاعل رواد مواقع السوشيال ميديا معه بتعليقات عديدة أثنت عليه ما جعل اسم الفيلم يتصدر التريند الأول على موقع تويتر.

فيلم «مش أنا» فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

قصة فيلم «مش أنا» لتامر حسني

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول شاب يدعى حسن، ويجسد دوره الفنان تامر حسني، وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضًا مريضة.

فيلم «مش أنا» يتفوق على أحمد نوتردام وديدو وماما حامل

في المقابل حقق فيلم «أحمد نوتردام» لرامز جلال، 61 ألف جنيه، وحقق فيلم «ديدو» لكريم فمهي 45 ألفًا أمس، بدور العرض، بينما حقق فيلم «ماما حامل» 41 ألفًا.

يذكر أن أخر أعمال الفنان تامر حسني، السينمائية كان فيلم «الفلوس» الذي قدمه عام 2019، بجانب زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.