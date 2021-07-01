التعليم: 10 حالات لقبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2021

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دوت الخليج

التعليم تحدد حالات قبول اعتذارات المعلمين

تبدأ لجان النظام و المراقبة التابعة لكنترولات الثانوية العامة في القاهرة و الاسكندرية و المنصورة و أسيوط في تلقي طلبات الراغبين فى الاعتذار عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، يوم الاثنين القادم علي أن يستمر تلقي الاعتذارات حتي يوم الاربعاء.

حددت وزارة التربية والتعليم، لجان متخصصة لفحص طلبات الاعتذاراتمن المعلمين حيث حددت 10 حالات لقبول الاعتذارات من المعلمين المنتدبين لاعمال المراقبة التي تشمل تقرير من قومسيون طبي معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية ، أو إجازة بدون مرتب (المستند الدال على ذلك).

كما تشمل الحالات التي يقبل منها الاعتذارات العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية) ، أو وجود نسبة عجز 5%.

كذلك وجود طفل رضيع (حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد) ، أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ( تقرير طبي + شهادة ميلاد) ، أو وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

حالات قبول الاعتذارات

وتتضمن حالات قبول الاعتذارات عمل الزوج بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل). وتقبل الاعتذارات أيضا في حالة ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط) ، وكذلك في حالة الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستنطلق وفق وفقاً الجداول التالية:

جدول امتحان الشعبة الأدبية - الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات -الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة - الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات - الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات - إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم - الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات - الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات - الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات. وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي: - السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات - الإثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة - الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة - إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم - السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات - الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات - الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة - السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة - الإثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات - امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .