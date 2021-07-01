/638368/خناقة-تامر-عبدالحميد-وإسلام-الشاطر-تثير-غضب-جماهير-الأهلي-والزمالك-تفاصيل

سادت حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بين جماهير الأهلي والزمالك وذلك بعد التصريحات المتبادلة من تامر عبدالحميد ، لاعب الفارس الأبيض السابق، واسلام الشاطر، الإعلامي بقناة القلعة الحمراء، ويرصد دوت الخليج تفاصيل الأزمة.

بدأت الأزمة حينما خرج تامر عبدالحميد ، لاعب الفارس الأبيض بتصريح أن طارق حامد أفضل من أليو ديانج 100 مرة ، لتشتعل مواقع التواصل الإجتماعي بين جماهير الفريقين حتى رد عليه إسلام الشاطر في قناة القلعة الحمراء.

تفاصيل أزمة تامر عبدالحميد واسلام الشاطر

وقال إسلام الشاطر: "يجب أن يكون هناك كلام بـ"المنطق والعقل"، سمعت إن حد قال طارق حامد أفضل من ديانج 100 مرة!، الفرق كبير جداً حتى "جسمانياً"، قلت من قبل أن من يريد الظهور يجب أن يٌقحم الأهلي في جملة مفيدة".

وتابع تامر عبدالحميد: " وده واحد كمان والمفروض كنا زمايل، والحد ده اللى انت بتقول عليه يا كابتن اسلام يا شاطر يا كابتن مصر والنادى الاهلى والعالم اسمه تامر عبدالحميد ومتستهبلش".

وتابع: "انا بردو بعرف اهزق كويس بس هطلع احسن منك ، لقمة العيش بردو بتحكم انا عذرك".