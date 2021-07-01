/638370/هيمنة-مصرية-في-تصنيف-لاعبات-الاسكواش-تفاصيل

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن التصنيف الجديد للاعبات الاسكواش فى شهر يوليو الجاري، وحافظت نور الشربيني على هيمنتها لصدارة التصنيف للشهر التاسع على التوالى، والرقم الـ 40 في تاريخها منذ بداية مسيرتها الاحترافية ، وتحتل نوران جوهر المركز الثانى بالتصنيف، بالإضافة إلى احتلال نور الطيب للمركز الثالث، وجاءت هانيا الحمامى فى المركز الخامس، بينما واصلت سلمى هانى حفاظها على المركز التاسع.

هيمنة مصرية في بطولة الأبطال للاسكواش

الجدير بالذكر أن نهائي بطولة الأبطال للإسكواش، كان مصري خالص في بطولتي الرجال والسيدات، وذلك بعد تأهل المصريين محمد الشوربجي ومصطفى عسل إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية للاسكواش(رجال)، بالإضافة تأهل إلى نهائي بطولة السيدات، المصريتين نوران جوهر وهانيا الحمامي، والتي انتهت بفوز نوران جوهر بنتيجو ثلاث أشواط مقابل شوط، وتوجت نوران جوهر ببطولة السلسلة الختامية للسيدات، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 8-11, 11-8 يعرض موقع دوت الخليج مشوار تأهل كل من: نوران جوهر وهانيا الحمامي، إلى نهائي السلسة الختامية للاسكواش

مشوار تأهل نوران جوهر إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية للسيدات

تمكنت نوران جوهر من تحقيق الفوز على النيوزلاندية جويل كينج، في الدور نصف النهائي من بطولة السلسلة الختامية للاسكواش، وانتهت المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط، وتأهلت على إثرها نوران جوهر إلى نهائي البطولة، حيث استطاعت نوران جوهر بالفوز بالشوط الأول بنتيجة 11/2، بينما فازت النيوزلاندية جويل كينج في الشوط الثاني بنتيجة 12/10، وحسمت نوران جوهر المباراة في الشوط الثالث والذي انتهى بنتيجة 11/6 لصالح نوران جوهر.

مشوار تأهل هانيا الحمامي إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية للسيدات

وعلى جانب الأخر تأهلت هانيا الحمامي، إلى نهائي بطولة السلسلة الختامية، بعد الفوز على الفرنسية كاميل سيرم، وانتهت المباراة بنتيجة شوطين مقابل شوط، ضمن منافسات نصف نهائي البطولة، حيث تمكنت هانيا الحمامي من تحقيق الفوز بالشوط الأول 11/6، ثم فازت كاميل بالشوط الثاني بنتيجة 11/3، وفي الشوط الفاصل حققت هانيا الحمامي الفوز بنتيجة 14/12، لتتأهل بذلك إلى نهائي البطولة. تمكنت نوران جوهر من التغلب على هانيا الحمامي في المباراة التي جمعتهم في نهائي بطولة السلسة الختامية للسيدات.