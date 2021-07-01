صور.. «صناع الخير» تحارب العمى بالقرى الأشد احتياجا فى 6 محافظات

جدة - نرمين السيد - نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية فى مضاعفة جهودها فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" على مدار الأسبوع الحالى خدمة لأكبر عدد من غير القادرين فى القرى الأشد إحتياج فى 6 محافظات.





وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لـ"صناع الخير"، أن المؤسسة وفى إطار حربها على العمى من خلال مبادرة "عنيك فى عنينا" بالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وإشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى نجحت فى تقديم خدمات طبية نوعية فى مجال الحد من الإصابة بأمراض العيون لأهالى 7قرى بـ6 محافظات خلال هذا الأسبوع هى "الغربية والبحيرة وبنى سويف والأقصر والمنيا والمنوفية".



وأشار عبدالفتاح إلى أن صناع الخير نظمت 3 قوافل طبية متخصصة فى أمراض العيون هذا الأسبوع أولها بقرية كفر الجزيرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، إذ وقعت الكشف على عيون 550 مريضا وتقديم علاج لـ280 مريضا، وتشخيص احتياج 190 مواطنا لنظارات طبية واحتياج 60 مواطنا لجراحات عيون مختلفة.



كما تم تنظيم قافلة بقرية اسطال مركز سملوط بالمنيا تم خلالها توقيع الكشف على عيون 473 مواطنا وتقديم علاج لـ 147 مريضا، وجار التنسيق لتوزيع النظارات وإجراء العمليات وفى محافظة الأقصر تم تنظيم قافلة موسعة للكشف على أمراض العيون بالتعاون مع بنك مصر تم خلالها توقيع الكشف على عيون 900 مواطن.

وأوضح عبدالفتاح أنه وفى إطار توزيع النظارات الطبية على الحالات المستحقة قامت صناع الخير بتوزيع النظارات الطبية على 292 مواطنا من أهالى قرية سلانباى بالبحيرة و291 مواطنا من أهالى قرية بلاى بالغربية، و283 مواطنا من أهالى قرية العراقية بالمنوفية.



كما نجحت "صناع الخير" بدعم شركائها من المؤسسات الإقتصادية فى إجراء عمليات جراحات عيون مختلفة لـ13 مواطنا من أهالى قرية سملا مركز قطور بالغربية، و18 مواطنا من أهالى قرية بنى بخيت ببنى سويف وأن جميع الخدمات الطبية التى تقدمها صناع الخير تقدم بالمجان تماما.



وكشف عبدالفتاح أن صناع الخير مستمرة فى حربها على العمى، إذ تنظم غدا الجمعة قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بقرية نواى مركز ملوى بالمنيا برعاية البنك الأهلى المصرى، كذلك تنظم بعد غدا السبت قافلة أخرى بقرية سمهود مركز أبو تشت بقنا برعاية بنك مصر.