فتح باب الترشيحات لجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2022

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة فى بيان اليوم ، إن إطلاق جائزة زايد للأخوة الإنسانية هذا العام يأتى فى لحظة فارقة لعالمنا، الذى يتعافى من آثار المعاناة المتزايدة وصور عدم المساواة جراء جائحة فيروس كورونا ، وأنها تتطلع فى هذه الدورة من الجائزة إلى التعرف على الأفراد والكيانات التى سيتم ترشيحها للجائزة والتى يُنتظر منها أن تحمل شعلة الأمل للإنسانية.

وأوضحت اللجنة إنه يحق للمرشِحين المؤهلين تقديم ترشيحات لجائزة 2022، وتش مل الفئات التى يحق لها تقديم الترشيحات أعضاء الحكومة ورؤساء الدول الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمانات ورؤساء المحاكم العليا والقيادات التنفيذية العليا فى الأمم المتحدة ورؤساء المنظمات الدولية غير الحكومية ورؤساء الجامعات والشخصيات المؤثرة والزعماء الروحيون والمفكرون وأعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية والفائزين السابقين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.



وأضافت اللجنة أنه من المقرر أن يُغلق باب تقديم الترشيحات للجائزة فى الأول من ديسمبر 2021، وأن يُعلن عن الفائزين بالجائزة فى الرابع من فبراير 2022.

ويُمكن للجهات المؤهلَة تقديم ترشيحاتها للجائزة من خلال الموقع الرسمى لجائزة زايد للأخوة الإنسانية https://zayedaward.org.

جدير بالذكر أن جائزة زايد للأخوة الإنسانية هى جائزة عالمية مستقلة تحتفى بجهود الأفراد والكيانات فى تقديم إسهاماتٍ جليلة تهدف إلى تقدم البشرية وتعزيز التعايش السلمى.

وتأسست الجائزة، التى تبلغ قيمتها المالية مليون دولار أمريكى، فى فبراير 2019 تخليدًا لذلك اللقاء التاريخى بين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، فى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وقع الرمزان العظيمان وثيقة الأخوة الإنسانية، وأصبحا أول فائزين فخريين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية.

وسُميت الجائزة باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله"، حاكم أبو ظبى ومؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيدًا لقيم التواضع والتسامح والاحترام وحب الخير لكل الناس التى عُرف بها الشيخ زايد عبر تاريخه.

وتُمنح جائزة زايد للأخوة الإنسانية فى حفلٍ سنوى يقام فى أبو ظبى فى الرابع من فبراير كل عام وهو اليوم الذى أقرته الأمم المتحدة يوماً دوليا للأخوة الإنسانية بمناسبة توقيع الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية.

وتتولى تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية فى دورتها 2022 لجنةٌ دولية مستقلةٌ عينتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وتضم فى عضويتها رئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو الحائز على جائزة مو إبراهيم 2020 وهى أبرز جائزة فى إفريقيا، والرئيس السابق لدولة تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1996، ووكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبونغوكا، ووكيل دائرة المهاجرين واللاجئين لدى الكرسى الرسولى الكاردينال مايكل تشيرني، ورئيسة مشروع علاء الدين لمكافحة التطرف وتعزيز السلام ليا بيسار، والأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية .

وفاز بجائزة زايد للأخوة الإنسانية 2021 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولطيفة ابن زياتن، مؤسِسَة جمعية عماد للشباب والسلام وناشطة ضد التطرف.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الجائزة تلهمه لمواصلة "الالتزام الوطيد بالوحدة الإنسانية والسلام العالمى"، فيما أشادت لطيفة ابن زياتن بالجائزة لمساعدتها على مواصلة كفاحها "من أجل إرساء قيم الحب والتسامح والأخوة الإنسانية".