صور.. محافظ الإسكندرية يكرم اللاعبين المؤهلين لأولمبياد طوكيو 2021

جدة - نرمين السيد - حضر التكريم كل من الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة الشباب والرياضة، وأحمد عوين، رئيس الإتحاد المصرى والأفريقى للمعاقين، وعبد العزيز السيسى، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للمعاقين ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى.

وأعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أبناء الإسكندرية الحاصلين على بطولات محلية ودولية، مشيرا إلى الدعم الكامل الذى يوليه رئيس الجمهورية للرياضة وللرياضيين.

وقال المحافظ إن الإسكندرية دائما ولادة بأبنائها فى كل التخصصات وأبطالها الرياضيين فى كافة المجالات، لافتا إلى وجود 22 بطلا من الإسكندرية مؤهل حتى الآن لدورة طوكيو 2021.

ووجه الشكر إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة على الجهد المبذول مع أبناء الإسكندرية لكى يظهروا بهذا الشكل المشرف فى المحافل الدولية.