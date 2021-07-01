التعليم: 468 ألفا بالدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات التحريرية

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى فى تصريح صحفى، إن امتحانات الدبلومات الفنية اليوم سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.
بدورهما، تفقد الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية والأستاذ هاشم على جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا "لجنة ناصر الصناعية بنات، لجنة شبرا الثانوية التجارية بنات".
كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير جميع المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية فى آخر يوم من أيام الامتحانات التحريرية.
وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدى من مذكرات والغش الإلكترونى باستخدام التليفون المحمول وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واستدعاء الشؤون القانونية لإعمال شؤونها حيال تلك الحالات.
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