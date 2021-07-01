صور.. وزير التنمية المحلية يزور الأكاديمية الوطنية لـلتدریـب

جدة - نرمين السيد - وأعربت راغب، وفقا لبيان صحفى، عـن مـدى سـعادتـھا الـدائـمة بتشـریـف الوزير للأكـادیـمیة وبـالـتعاون الـمثمر الـدائـم، وقـالـت: "أود أن أعـرب عـن شـكرى لـمعالـى الـوزیـر لثقته الـدائـمة بـالأكـادیـمیة، ولـمنحھا ھـذه الـفرصـة لـتقوم بـتأھـیل وتـدریـب الـكوادر الـفاعـلة والـتى تـعتبر الأھـم فـى تـحقیق خـطط الـتنمیة الـطموحـة وفـقًا لاسـتراتـیجیة مـصر 2030، وجذب الاستثمارات وتحسین أداء جميع المحافظات المصریة".

وأكدت رشـا راغـب أن البـرنامج الـتدریـبى لـلسادة سـكرتیرى الـعموم بـالـمحافـظات یھـدف إلـى صـقل الـمھارات الھامة الـتى تـساعـدھـم عـلى إتمـام أدوارھـم الـقیادیـة والـوظـیفیة، ویـتیح فـرصـة تـبادل الأفـكار وتـعمیم الخـطط والمشـروعـات الـناجحة عـلى جـميع الـمحافـظات، وكذلك تـعظیم الاسـتفادة مـن خـلال عـقد المناقشات وتبادل الخبرات مع كبار رجال الدولة.



وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات ملفات التعاون بين الوزارة والأكاديمية فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلى رأسها برامج التدريب الموجه للعاملين بالمحليات، وإعداد كوادر الصف الثانى بالمحافظات، وكذا تنفيذ التكليف الرئاسى لتدريب 200 من الصف الثانى من القيادات نواه التغيير فى المحليات من العاملين الداعمين لمتخذى القرار فى المحافظات والوزارة والمتميزين من خريجى دورات إعداد القادة بمركز سقارة، بالإضافة إلى جهود الأكاديمية لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية بسقارة وتطبيق نظم التدريب الحديثة وعمل الحقائب التدريبية.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، على الاهتمام الذى توليه الوزارة لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات بما يساعد على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء فى العديد من الملفات التى تهم المواطن المصرى، وأشاد شعراوى بالبرامج التدريبية التى تنفذها الأكاديمية بالتنسيق مع الوزارة على كافة المستويات والتى يستفيد منها العاملين بالوزارة والمحافظات على كافة المستويات، والتى تتفق مع رؤية مصر 2030، وتدعم خطط الدولة المصرية فى كافة المجالات.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك عددًا من برامج التدريب التى تنفذها الوزارة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ومنها برنامج سكرتيرى عموم، وسكرتيرى عموم المساعدين بالمحافظات، ورؤساء المدن والمراكز والمكاتب الإعلامية والمتحدثين الرسمين ومديرى مراكز التدريب، مشيراً الى البرنامج التدريبى لسكرتيرى عموم المحافظات تسعى الوزارة منه تنمية المهارات بما يتماشى مع طبيعة العمل واستغلال وتبادل الخبرات وتعميم الخطط والمشروعات الناجحة بين المحافظات.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن البرنامج التدريبى لسكرتيرى العموم وسكرتيرى عموم المساعدين يتضمن حوالى 14 ملف ومحور من بينها، مهارات التواصل الفعال، والتحول الرقمى وإدارة فرق العمل الناجحة، مهارات القيادة، بالإضافة إلى مهارات العرض والتقديم، البروتوكول والمراسم، الحوار الإعلامى.

وعلى هامش زيارة وزير التنمية المحلية للأكاديمية التقى اللواء محمود شعراوى بمتدربى برنامج سكرتيرى العموم الذى يتم تنفيذه بالأكاديمية فى ختام فعالياته والتى استمرت 5 أسابيع، وتقدم اللواء محمود شعراوى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على موافقته الخاص بتدريب الكوادر المحلية من الوزارة والمحافظات بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما قدم شعراوى الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على المجهود الذى تقوم به لتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات، مؤكداً أهمية هذا البرنامج فى إكساب سكرتيرى العموم القدرة على المساهمة فى تطوير المحافظات.

وتحدث وزير التنمية المحلية خلال اللقاء حول عدد من الموضوعات والملفات منها البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذى يستهدف القرى الأكثر احتياجًا، لتحسين جودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات فى كافة القطاعات مثل الصرف الصحى ورصف الطرق والكهرباء والمياه والتعليم والسكن الكريم والصحة ويستفيد منها حوالى 58 مليون مواطن فى 20 محافظة بتكلفة حوالى 600 مليار جنيه.

كما تحدث اللواء محمود شعراوى عن عدد من الموضوعات من بينها جهود الوزارة لمكافحة الفساد ودفع العناصر المتميزة بالمحليات إلى المناصب القيادية وتدريب الصف الثانى من القيادات بالمحافظات، ومشروعات التحول الرقمى وميكنة الخدمات بالوزارة والمحافظات، والتواصل مع المواطنين وسرعة الاستجابة الى شكواهم ومنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة المخلفات الصلبة الجديدة، وأهمية دور المراكز التكنولوجية فى تحسين الخدمات للمواطنين وتحسين موارد المحافظات وأداء الخدمات بصورة سريعة وفصل مقدم الخدمة عن طالبها.

وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين وزير التنمية المحلية وسكرتيرى العموم بالمحافظات، قاموا خلاله بتوجيه الشكر للواء محمود شعراوى والأكاديمية الوطنية للتدريب على توفير هذا البرنامج التدريبى المتميز الذى يحتوى على عدد كبير من الموضوعات والملفات المهمة التى تساعد فى تطوير الأداء بالمحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى الملفات الخدمية على أرض المحافظات.

كما أشادوا بمستوى المتدربين الذين شاركوا فى إلقاء المحاضرات حول مختلف الملفات والموضوعات الخاصة بالتدريب، بالإضافة الى فرصة تبادل الخبرات والأفكار فى الكثير من الموضوعات المشتركة على أرض المحافظات.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى على أهمية دور سكرتيرى العموم فى دولاب العمل المحلى اليومى ومتابعة الملفات الحيوية اليومية التى تهم المواطنين تحت إشراف ومتابعة المحافظين.

وطالب وزير التنمية المحلية، سكرتيرى العموم باختيار العناصر المتميزة فى مختلف القطاعات والإدارات الخدمية بالديوان العام للمحافظة، لسرعة حل الشكاوى الخاصة بالمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوى، أن الرئيس السيسى يسير بخطى سريعة فى مواجهة كافة القضايا والأزمات والملفات التى تهم المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، مما يتطلب العمل ليل نهار وبذل أقصى الجهود الممكنة لتنفيذ توجيهاته فيما يخص المشروعات القومية والخدمية التى تهم المواطن.

وأوضح شعراوى أنه يمكن أن يتم الاستعانة بسكرتيرى العموم المتميزين فى الدورات القادمة للاستفادة من الخبرات التى اكتسبوها خلال عملهم الميدانى، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك فى الدورات التدريبية بمركز سقارة.

وطالب وزير التنمية المحلية، سكرتيرى عموم المحافظات بالتفانى فى أداء العمل وأن لديهم الطموح، و أنه لا يوجد سقف أمامهم فى السلم الوظيفى بالمحليات خاصة بعد تولى سكرتير عام منصب المحافظ فى الفترة السابقة.

وأشار اللواء شعراوى الى أهمية دور سكرتيرى العموم فى ترشيد النفقات وعدم إهدار المال العام وحسن إدارة موارد المحافظات والاستفادة المثلى من الميزات التنافسية وتسهيل الاستثمار وتذليل كافة المعوقات الروتينية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات التى سيتم تنفيذها فى مبادرة حياة كريمة باختيار المواطنين بقرى الريف المصرى والمحافظات.

ووجه " شعراوى" سكرتيرى العموم بضرورة التنبيه على رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالتدقيق الجيد للمعلومات التى تطلبها الوزارة فى العديد من الملفات الهامة والتى يتم بناءً عليها اتخاذ العديد من القرارات، لافتاً إلى أهمية وجود ملفات وقواعد معلومات وبيانات لكافة الملفات المهمة خاصة فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى فى عدد من الخدمات.

وقال اللواء شعراوى لسكرتيرى العموم: كلنا بنشتغل كفريق عمل واحد والعمل الجماعى دايماً بينجح وكلنا جايين علشان نخدم ونسهل على الناس ونخلص خدماتهم مش نعقدها ونحل مشاكلهم.

كما طالب الوزير من سكرتيرى العموم بأن يقوموا بتوجيه رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمراجعة المستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى نهاية اللقاء قامت الدكتورة رشا راغب واللواء محمود شعراوى، بتسليم شهادات انتهاء برنامج المهارات القيادية لسكرتيرى عموم المحافظات.