في الساعات الأولى من افتتاحه .. جناحالأزهر بمعرض الكتاب عين على التميز...

شهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الساعات الأولى من فتح أبوابه للجمهور، اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من رواد المعرض في ظل الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية، حفاظا على السلامة العامة للزوار والعاملين.

وشهد ركن الفتوى توافدًا من الزوار منذ بداية اليوم، حيث تلقى الرواد إجابات على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهانهم، والتي تتفق مع سماحة الدين الإسلامي، والمنهج الأزهري الوسطي.

وعلى مدار االساعات الأولى، شهد جناح الأزهر الشريف فى معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١ إقبالاً كبيراً من الزائرين على الإصدارات التى تم طرحها للجمهور فى منفذ البيع، كما شهد ركن الطفل إقبالا كثيفا من الأطفال، للاستمتاع بما يقدمه من أنشطة وفعاليات جذابة، تشكل عالمهم الخاص وواحتهم الصغيرة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.