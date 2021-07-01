300 مليون يورو.. شرط ميسي للتجديد في برشلونة موسمين

كشفت تقارير صحفية، عن قيمة تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، والذي إنتهى بشكل رسمي أمس الأربعاء.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، إن تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة موسمين، سيكلف خزائن برشلونة ما يصل إلى 300 مليون يورو كرواتب وحوافز لإقناعه بالبقاء داخل كامب نو.

أضافت، إن نادي برشلونة سيقدم تضحيات مالية ضخمة رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي بسبب كورونا، وذلك من خلال بيع بعض لاعبيه وفسخ تعاقد البعض الآخر من أجل توفير عقد ميسي الذي سيصل سنويًا إلى 150 مليون يورو.

أكملت، إن قيمة الـ150 مليون يورو التي ستخرج من خزائن برشلونة سنويًا لتجديد عقد ميسي ستضمن دفع قيمة الضرائب المفروضة على راتبه إضافة إلى بعض المتغيرات المرتبطة بأداء النجم الأرجنتيني مع الفريق.

وأخيراً، ينتظر خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، حل الأزمة الاقتصادية للهروب من قوانين اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، وعد جماهير البلوجرانا بتجديد عقد ميسي والإبقاء عليه داخل صفوف البلوجرانا لمدة موسمين.