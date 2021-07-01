استقالة هيئة مكتب "الحركة الوطنية" بمنيا القمح اعتراضا على سياسات الحزب: تضر بالوطن

تقدم أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالاستقالة من حزب الحركة الوطنية، معلنين ذلك عبر الصفحة الرسمية عبر الفيس بوك.

وقال أعضاء هيئة المكتب في نص الاستقالة، "إن السياسات التي يشهدها الحزب تخالف قيمهم وقواعد العمل السياسى، وتضر بالوطن".

وتابعوا: "وما شهدناه خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزء من كيان يدعمها".