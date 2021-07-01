/638379/بدء-توافد-الجمهور-على-معرض-الكتاب-في-يومه-الأول

توافدت، اليوم الخميس، العشرات من الأسر المصرية على أبواب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 في دورته الـ52 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، لحضور فعاليات اليوم الأول من أيام المعرض، مع توقعات أن يزداد الإقبال خلال الساعات القادمة.

دوت الخليج

بدء توافد الجمهور على معرض الكتاب في يومه الأول

وشهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في صالة 1، إقبالاً كثيفًا، حيث تعرض الهيئة ولأول مرة مجموعة من الكتب النادرة من إصدارات الهيئة القديمة مثل سلاسل تحقيق المخطوطات.

المعروض من الكتب

وتقدم الهيئة عروضًا وخصومات خاصة لزوار المعرض في دورته الـ52، بالإضافة إلى الإصدارات الجديدة وموسوعات الكتب النادرة وكتب الإعلام والفهارس، والتي شهدت إقبالاً كبيرًا من الباحثين والمهتمين بمجال التراث وتحقيق المخطوطات.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب انطلقت أمس الأربعاء، وتستمر حتى 15 يوليو 2021، تحت شعار «في القراءة حياة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا

يذكر أن الدخول عن طريق التذكرة الإلكترونية عبر تقنية QR كود والتذكرة مجانية للجمهور.